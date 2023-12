De Lëtzebuerger Nationalekipp huet an der 95. Minutt wéinst enger Noutbrems déi rout Kaart gewise kritt.

Domat huet den Anthony Moris awer wuel ee Punkt fir seng Ekipp gerett, well de Match ass mat 1:1 op en Enn gaangen. De Mëttelfeldspiller Puertas stoung amplaz vum Lëtzebuerger déi lescht Sekonne vum Match tëscht de Pottoen. No 20 Spilldeeg an der Jupiler League steet d'Union Saint-Gilloise mat 9 Punkten Avance op der 1. Tabelleplaz.