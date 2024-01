Iwwer Joerzéngte hunn d'Lëtzebuerger Volleyballspiller sech an der Divisioun vun de Small Countries erfollegräich gemooss. Elo fänkt en neit Kapitel un.

D'Lëtzebuerger Volleyball-Federatioun huet virun zwee Joer de Choix geholl, fir Kontakt mat der Divisioun uewendriwwer, der MEVZA, opzehuelen. D'Middle European Volleyball Zonal Association gëtt et zënter 2002 a regroupéiert Ekippen ewéi Slowenien, Kroatien, Ungarn, Israel awer och Éisträich, déi beim Novotel Cup op Besuch waren.

An der Kategorie U20 sinn elo déi éischt FLVB-Selektioune bei enger MEVZA-Kompetitioun dobäi. Fir d'Norma Zambon, Presidentin vum Lëtzebuerger Verband, ass dëst e ganz opreegende Moment.

Dobäi kënnt, datt déi meescht Spillerinnen a Spiller, déi vun e Mëttwoch un an der Slowakei an a Slowenien um Terrain stoe wäerten, nach guer keng U20 sinn. An awer ass et no de leschten, souveränen Optrëtter bei de Small Countries och fir si eng nei Motivatioun, an dëser Kategorie untrieden ze dierfen.

Et dierf ee sech keng Goldmedail vun dësen éischte Participatiounen erwaarden, mee all Punkt an all Saz, dee kann erkämpft ginn ass e weidere Schrëtt no vir fir de Lëtzebuerger Volleyball.

Am éischte Match um Mëttwochmoien hu sech d'Lëtzebuerger U20 Hären géint Israel kloer mat 0:3 misse geschloe ginn. Um 18.30 Auer spillen d'U20-Dammen dann hiren éischte Match zu Maribor géint Slowenien.