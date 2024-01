Am Schi Alpin war de Fransous och um Samschdeg net ze schloen, a gewënnt no e Freideg och déi zweet Descente zu Kitzbühel.

Op de legendärer Streif iwwer 3,3 Kilometer huet de Fransous op enger äiseger Pist am Zil 0,91 Sekonne Virsprong op de Schwäizer Marco Odermatt. Déi drëtte Plaz um Podium ass fir den Italieener Dominik Paris (+1,44 Sekonnen). Et war iwwerdeems och déi leschte Course fir den Däitschen Thomas Dreßen. De Gewënner vun 2018 zitt e Schlussstréch ënnert seng Karriär.

Biathlon

Um Samschdeg de Moie stoung am Biathlon Single-Mixed-Staffel um Programm. Hei gouf et eng Victoire fir Däitschland fir déi d'Vanessa Voigt an de Justus Strelow ugetruede sinn. Déi zwee kennen sech virun Norwegen (Ingrid Landmark Tandrevold an d' Vetle Sjastad Christiansen)an Éisträich mam Lisa Theresa Hauser an dem Simon Eder duerchsetzen.