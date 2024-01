Am Slalom zu Jasna an der Slowakei huet sech d'Amerikanerin op en Neits duerchgesat. Am Biathlon hunn d'Norweger de Massestart zu Antholz dominéiert.

D'Mikaela Shiffrin hat no 2 Duerchgäng eng knapp Avance vu 14 Honnertstel op déi jonk Kroatin Zrinka Ljutic. Hannendrun ass d'Schwedin Anna Swenn-Larsson op déi 3. Plaz gefuer. Si hat e Réckstand vun 81 Honnertstel.

Bei den Häre gouf och e Slalom zu Kitzbühl an Éisträich gefuer. Hei huet den Däitsche Linus Straßer säi 4. Succès am Weltcup gefeiert. An enger ganz spannender Course hat hien um Enn eng Avance vu 14 Honnertstel op de Schwed Kristoffer Jakobsen. De Schwäizer Daniel Yule hat op der 3. Plaz e Réckstand vun 20 Honnertstel.

Biathlon

Zu Antholz an Italien hunn d'Norweger am Massestart nees eng excellent Ekippeleeschtung gewisen. 5 Norweger louchen um Enn op den éischte sechs Plazen. De Vetle Sjästad Christiansen huet kee Feeler geschoss a sech d'Victoire geséchert. Zweete gouf de Johannes Dale-Skjevdal mat 2 Feeler am Schéissen an engem Retard vu knapp 11 Sekonnen. De Podium gouf vum Vebjörn Sörum komplettéiert. Hien huet eng Scheif net getraff an ass 14 Sekonnen hannert dem Gewënner ukomm.