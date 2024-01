An der Halleffinall war Schluss fir déi aktueller Nummer 1 vun der Tennis Weltranglëscht.

Den Jannik Sinner huet dem Serb Novak Djokovic keng Chance gelooss a steet an der Finall vun den Australian Open am Tennis. An der Halleffinall huet de jonken Italiener d‘Nummer 1 vun der Welt a 4 Sätz (6:1; 6:2; 6:7 a 6:3) op impressionnant Aart a Weis geklappt.

An der Finall zu Melbourne trëfft de Jannik Sinner, véierten an der Weltranglëscht, op de Gewënner vun der Partie tëscht dem Russ Daniil Medvedev (ATP-3) an dem Alexander Zverev (ATP-6) aus Däitschland.