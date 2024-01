D'Lëtzebuerger Karateka ass no der éischter Ronn schonn eliminéiert, zitt awer e positive Bilan vum Openthalt zu Paräis.

Beim K1-Premier-League-Turnéier zu Paräis konnt d'Jenny Warling an hirem éischte Match an hirer Pool net iwwerzeegen a verléiert géint eng Vertriederin aus Kasachstan 0:3. Am zweete Match hat et bis kuerz viru Schluss gutt ausgesi fir d'Lëtzebuergerin, éier hir Géignerin mat engem Kapptreffer de Match nach gedréint huet. Domat stoung scho virum leschte Match fest, dass d'Karateka vu Walfer net méi an d'Véierelsfinall komme kéint.

Am leschte Match huet d'Jenny Warling da kloer 7:0 gewonnen a sech awer nach als Zweet an hirer Pool klasséiert. Domat ass et zwar net duergaang, fir en Tour weiderzekommen, mee d'Lëtzebuergerin konnt wäertvoll Punkte fir de Weltranking sammelen.