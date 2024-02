Datt den Dart-Sport ëmmer erëm mat Clichéen hei am Land ze kämpfen huet, ass bekannt. Dofir ass den Nowuess och éischter rar gesinn.

Den Dart-Sport kennt ee virun allem vun der Weltmeeschterschaft aus dem Alexandra Palace zu London. Dëse Sport kënnt aus den englesche Pubs an ass dohier mat enger Rei Clichéë behaft.

Am Atert-Lycée zu Réiden gëtt et zënter dësem Schouljoer d'Optioun Darts. D'Iddi koum vum Enseignant Sébastien Lemmer, dee gläichzäiteg Nationaltrainer vun der Lëtzebuerger Härenekipp ass. D'Optioun mam Numm ALR-Talents bitt de Jonken eng Méiglechkeet, sech an hirem Stonneplang kreativ ze entfalen.

A verschidde Spillerescher probéieren déi 18 Schüler, Woch fir Woch hir d’Kënnen ze verbesseren. Profitéiere konnten d’Jugendlecher och vun der Ënnerstëtzung vun der Lëtzebuerger Darts-Federatioun, déi d'Ausrüstung wéi d'Scheiwen an d'Feiler gesponsert huet.

Den Nowuess am Dart-Sport ass e grousse Problem hei am Land. Ronn 10 Talenter spillen am Grand-Duché op Jugendturnéieren oder och am Senior-Championnat mat. Sécherlech och ee Grond, firwat een dem Niveau par rapport zum Ausland aus Lëtzebuerger Siicht nach e bëssen hannendrun hänkt.