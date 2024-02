Um Sonndeg war d'Suite vum 18. Spilldag an der LBBL bei den Hären.

De Champion Basket Esch setzt sech auswäerts mat 80:76 géint Mamer duerch. No enger ausgeglachener Partie ass d'Entscheedung eréischt zum Schluss gefall. Mamer hat a Persoun vum Antunio Bivins d'Méiglechkeet de Match 15 Sekonne viru Schluss auszegläichen, de

Worf ass awer dolaanscht gaangen. Den Thomas Grün huet de Match bei sengem Comeback no der Verletzungspaus un der Fautelinn entscheet. Beschte Scorer bei de Gäscht war de Clancy Rugg mat 29 Punkten.

D'Kordall Steelers wanne mat 84:72 géint d'Sparta Bartreng. Dobäi hu 4 Spiller bei der Lokalekipp méi wei 17 Punkte markéiert, dorënner de Selmin Muric (18) an de Max Schmit (17). Bartreng léisst mat dëser Defaite eng grouss Geleeënheet leien, fir sech op der 8. Plaz an der Tabell vun der Konkurrenz ofzesetzen, et bleift deemno spannend am Kampf ëm d'Plazen am Play-off.

Schonn um Samschdeg hat ënner anerem Steesel géint d'Fiels gewonnen, wärend den T71 géint Walfer verluer hat.