Um Samschde war den Optakt vum 18. Spilldag bei den Hären a vum 16. Spilldag bei den Dammen an der LBBL.

Hären

De Leader Amicale Steesel bleift eleng un der Tabellespëtzt no enger Victoire an der Fiels. E staarke Bob Melcher huet schonn an der éischter Hallschecht 22 Punkte markéiert, Steesel louch no 20 Minutte mat 54:47 a Féierung. Am drëtte Véierel hunn d'Gäscht sech entscheedend ofgesat a wannen um Enn mat 95:81. D'Steeseler Duo Jarvis Williams (33 Punkten) a Bob Melcher (27) huet an dësem Match den Toun uginn.

D'Résidence Walfer setzt sech auswäerts knapp mat 78:71 géint den T71 Diddeleng duerch an zitt domat an der Tabell mam Géigner gläich. Bei Diddeleng huet mam Johnny Vante Hughes en neie Profispiller matgespillt, hien ersetzt der verletze Londell King Jr. Weiderhin net dobäi war mam Joshua McFolley den zweete Profi vun der Lokalekipp. Bei de Gäscht konnt de Leon Ayers mat 32 Punkten iwwerzeegen.

An enger spannender Partie wënnt den Tabellenzweeten Ettelbréck mat 90:80 zu Hueschtert géint de Gréngewald. Beschte Scorer vum Match war de Brandon Johnson vun de Gäscht mat 27 Punkten.

Den AB Conter setzt sech auswäerts mat 97:86 géint den Tabelleleschte Musel Pikes duerch. Den Trio Pwono, Milton a Sturdivant huet dobäi zesumme 70 Punkte markéiert.

Dammen

Bei den Damme gouf de komplette 16. Spilldag gespillt. Den ongeschloene Leader Gréngewald Hueschtert setzt sech doheem mat 102:79 géint d'Amicale Steesel duerch. D'Samantha Logic (30 Punkten) an d'Amanda Cahill (28) waren net ze stoppe fir d'Lokalekipp.

D'Sparta Bartreng hat keng Schwieregkeeten sech doheem mat 92:55 géint Wolz ze behaapten. 6 Spillerinne vun der Lokalekipp hu mindestens 10 Punkte markéiert, d'Jovana Jaksic konnt mat 20 Punkten iwwerzeegen.

Den AB Conter wënnt auswäerts mat 70:50 géint d'Musel Pikes. D'Gäscht, bei deenen d'Karly Murphy mat 21 Punkten iwwerzeege konnt, hunn sech direkt am éischte Véierel ofgesat.

Den T71 Diddeleng iwwerrennt Zolwer mat 116:37 woubäi 6 Spillerinne vun der Lokalekipp op d'mannst 10 Punkte markéiert hunn.