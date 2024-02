An der neier Nations-League-Campagne spillt déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp fir d'éischt auswäerts.

De 5. September mussen d'Rout Léiwen an Nordirland untrieden. Dräi Deeg drop heescht de Géigner am Stade de Luxembourg da Belarus. Déi zwee lescht Matcher am November sinn den 15. géint Bulgarien an den 18. géint Nordirland all Kéier heiheem.

5. September 2024

Nordirland – Lëtzebuerg

8. September 2024

Lëtzebuerg – Belarus

12. Oktober 2024

Bulgarien – Lëtzebuerg

15. Oktober 2024

Belarus – Lëtzebuerg

15. November 2024

Lëtzebuerg – Bulgarien

18. November 2024

Lëtzebuerg – Nordirland