Donieft huet Saint-Gilloise mam Anthony Moris ee spéiden Ausgläich missen hinhuele wärend Ajaccio mam Maxime Chanot eng souverän Victoire feiere konnt.

Austria Wien ass an der héchster éisträichescher Divisioun eng wichteg 3:1-Victoire géint Hartberg gelongen. Mat dësen 3 Punkte géint den Tabellevéierten behält d'Ekipp vum Marvin Martins weiderhin den Uschloss un déi éischt 6 Plazen an domat un d'Titel-Grupp. De Martins stoung an der Startformatioun a gouf réischt an der Nospillzäit ausgewiesselt.

An der éischter Liga an der Belsch huet d'Union Saint-Gilloise géint Westerlo spéit zwee Punkten ofginn. D'Ekipp vum Anthony Moris louch fréi a Réckstand, konnt d'Partie awer dréinen an no enger Stonn op 2:1 stellen. An der Nospillzäit krut Westerlo awer dunn nach en Eelefmeter, deen de Moris net hale konnt. D'Union bleift allerdéngs trotz dësem Remis souverän un der Tabellespëtzt.

Ajaccio konnt an der zweeter franséischer Liga ee souveränen 3:0-Succès géint Guingamp feieren. Op Säite vun Ajaccio stoung de Maxime Chanot an der Startformatioun a krut kuerz virun der Halbzeit eng giel Kaart. Seng Ekipp spréngt domat op déi 6. Plaz vun der Tabell, woumat een den Uschloss un d'Opstigsplazen net verléiert.

Och Bastia konnt sech an der zweeter franséischer Divisioun 3 Punkte sécheren. Bei der 1:0-Victoire géint Quevilly huet de Florian Bohnert de Match ugefaangen an ass no 83 Minutte beim Stand vun 1:0 ausgewiesselt ginn. Bastia ka sech nom Succès géint Ajaccio domat iwwer 3 weider wichteg Punkten an der Lutte géint den Ofstig freeën.

An der zweeter Bundesliga konnt Elversberg sech no Réckstand nach e Punkt zu Düsseldorf sécheren. Mam 1:1 bleift d'Ekipp vum lëtzebuergesche Co-Trainer Raphael Duarte op Plaz 8 am Tabellemëttelfeld.

Donieft konnt Magdeburg sech iwwerraschend mat 1:0 géint den Tabelleleader St. Pauli behaapten. D'Ekipp vum Eldin Dzogovic, deen net am Kader stoung, ka sech domadder vun den Ofstigsplazen ofsetzen a steet elo op der 11. Plaz am Klassement.

An der drëtter däitscher Liga huet Mannheim mam Laurent Jans 1:3 zu Ulm de Kierzere gezunn. Mannheim läit no dëser Defaite beim Tabellendrëtten op Plaz 17 an domat enger Ofstigsplaz. De Jans huet wéi gewinnt déi 90 Minutten duerchgespillt.

Fir Sanliurfaspor gouf et an der zweeter Liga an der Tierkei doheem eng batter 0:1-Defaite géint Keciörengücü. Domat läit ee weiderhin op der 16. Tabelleplaz, woumat d'Ekipp vum Olivier Thill géint den Ofstig kämpft. De Lëtzebuerger stoung um Samschdeg net am Kader.

Freideg

Am Spëtzematch vun der éischter Liga an der Slowakei konnt de Gerson Rodrigues sech mat sengem neie Veräin Slovan Bratislava däitlech zu Zilina duerchsetzen. De Rodrigues ass an der 72. Minutt agewiesselt ginn an huet an der Nospillzäit per Eelefmeter fir d'Resultat vu 4:0 gesuergt. Duerch dës souverän Victoire konnt Bratislava d'Avance op Zilina weider vergréisseren an huet elo un der Spëtzt 10 Punkte Virsprong.

An der éischter Liga an Holland huet Nijmegen sech misse mat 0:2 beim RKC Waalwijk geschloe ginn. Engem fréie Réckstand konnt d'Ekipp vum Yvandro Borges näischt méi entgéintsetzen, woumat een den Uschloss un de Spëtzegrupp e wéineg verléiert. De jonke Lëtzebuerger ass an der 79. Minutt agewiesselt ginn, konnt d'Néierlag awer och net méi verhënneren.

An der zweeter belscher Liga ass den Alessio Curci mat Francs Borains op d'U23 vum FC Bruges getraff. Nodeems ee fréi mat 0:2 a Réckstand louch, konnt een nach ausgläichen a sech mat dësem 2:2 ee wichtege Punkt am Ofstigskampf sécheren. De Curci ass déi 90 Minutten iwwer op der Bänk bliwwen.