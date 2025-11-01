Leipzig klappt Stuttgart, Frankfurt spillt just Gläich zu Heidenheim
Kee Gewënner gouf et tëscht Mainz a Bremen sou wéi Union Berlin a Freiburg. St. Pauli verléiert mam Danel Sinani géint Gladbach.
Leipzig klappt de VFB Stuttgart mat 3:1 a festegt domat déi zweete Plaz an der Tabell. An engem ënnerhalsamem Match ass et hin an hier gaangen. Kuerz virun der Paus ass Leipzig duerch e Selbstgol vum Chabot mat 1:0 an d'Kabinne gaangen. Nom Säitewiessel huet de Yan Diomande no Virlag vum Baumgartner de Score op 2:0 fir Leipzig gesaat. Stuttgart huet sech fir eng gutt Leeschtung mam Uschlossgol duerch den Tiago Tomas belount. An der Nospillzäit huet de staarken Tomulo mam 3:1 awer den Deckel fir RB zou gemaach.
St. Pauli verléiert mat 0:4 géint Gladbach, déi hirersäits hier 1. Victoire an dëser Saison kenne feieren. De Mann vum Dag war den Tabakovic, deen direkt 2 mol zougeschloen huet. Duerch individuell Feeler louchen d'Hamburger schonn an der Paus mat 0:2 a Réckstand, de Blessin wollt mat 3 Wiessel an der Paus neien Impuls an d'Ekipp bréngen, wat awer just bedéngt geklappt huet. An der Schlussphase hunn de Machino a Fraulo fir d'Schlussresultat gesuergt. Gladbach steet mat 6 Punkten an der Tabell elo just nach 1 Punkt hannert St. Pauli.
Den Danel Sinani stoung 45 Minutten um Terrain, hat eng gutt Golchance, éier hien an der Paus ausgewiesselt gouf.
Laang huet et dono ausgesi wéi wa Mainz fir zweet an dëser Saison kéint als Gewënner vum Terrain goen. Um Enn mussen sech d'Mainzer duerch e spéide Gol vum Stage awer mat engem 1:1 géint Bremen zefridde ginn.
Frankfurt léisst Punkten zu Heidenheim leien a spillt just 1:1. Fir Heidenheim e ganz wichtege Punkt am Tabellekeller.
Kee Gewënner gouf et och zu Berlin. Union a Freiburg spillen 0:0-Gläich.
Um 18h30 kennt et an der Allianz Arena zu München dann nach zum absoluttem Spëtzematch tëscht de Bayern a Leverkusen.
