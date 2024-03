E Freideg huet zu Glasgow a Schottland d'Liichtathletik-Indoor-WM ugefaangen.

Als éischt Sportlerin aus dem Grand-Duché war d'Vera Hoffmann iwwer 1500 Meter am Asaz. Si ass mat enger Zäit vu 4 Minutten, 15 Sekonnen an 52 Honnertstel déi Véiert an hirem Virlaf ginn an ass eng nei Saison-Beschtzäit gelaf. Fir d'Finall konnt sech d'Vera Hoffmann awer net qualifizéieren. Dofir hätt si missen ënnert déi éischt dräi Leeferinne kommen. Um Enn ass et déi 19. Plaz ënnert 28 Leeferinnen.

© Screenshot

E Freideg den Owend ass och nach de Bob Bertemes am Bommstoussen am Asaz. Um 21.20 Auer Lëtzebuerger Zäit fänkt d'Finall un.

Fir Lëtzebuerg ass et elo schonn eng historesch Indoor-WM. Nach ni konnte sech véier Lëtzebuerger qualifizéieren. Dat bescht Resultat ass bis ewell eng 13. Plaz. Och dat kéint sech déi nächst Deeg zu Glasgow änneren.