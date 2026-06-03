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Squadra Azzurra vs. Rout LéiwenBegeeschtert déi italieenesch Nationalekipp jonk Futtballer hei am Land nach ëmmer?

Lynn Cruchten
RTL war op Besuch um Training vun enger Jugendekipp zu Suessem a konnt do feststellen, datt de Gros vun de Kanner éischter Fans vun de Roude Léiwe sinn.
Update: 03.06.2026 16:57
Begeeschtert déi italieenesch Nationalekipp jonk Futtballer hei am Land nach
RTL war op Besuch um Training vun enger Jugendekipp zu Suessem a konnt do feststellen, datt de Gros vun de Kanner éischter Fans vun de Roude Léiwe sinn.

Dass Italien, wann och mat majoritär U21 Spiller, fir e Frëndschaftsmatch op Lëtzebuerg komm ass, fannen d‘Kanner "cool". Hiren Trainer zielt vun der Begeeschterung vun den Nowuessspiller fir grouss Matcher am Stade de Luxembourg a confirméiert och, dass vill Kanner a Lëtzebuerger Trikoten trainéieren an op d’FLF-Spiller eropkucken.

D’Euphorie ronderëm d‘Squadra Azzura war wuel viru Jore méi grouss. Ëmmerhin hunn d'Italieener scho véier Weltmeeschterschafte gewonnen. Fir 2018, 2022 an dëst Joer hu se awer d’WM-Qualifikatioun verpasst a sinn dofir vläicht manner an de Käpp vun de Kanner hei. Et fënnt een d’Italieener jo och schonn eng Zäitchen net méi an de "Panini-Albumen".

D‘Rout Léiwen dogéint sinn zu richtegen Idoler vu ville Kanner ginn, déi hinnen dann och fir d’Partie géint Italien d’Daumen drécken.

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