Dass Italien, wann och mat majoritär U21 Spiller, fir e Frëndschaftsmatch op Lëtzebuerg komm ass, fannen d‘Kanner "cool". Hiren Trainer zielt vun der Begeeschterung vun den Nowuessspiller fir grouss Matcher am Stade de Luxembourg a confirméiert och, dass vill Kanner a Lëtzebuerger Trikoten trainéieren an op d’FLF-Spiller eropkucken.
D’Euphorie ronderëm d‘Squadra Azzura war wuel viru Jore méi grouss. Ëmmerhin hunn d'Italieener scho véier Weltmeeschterschafte gewonnen. Fir 2018, 2022 an dëst Joer hu se awer d’WM-Qualifikatioun verpasst a sinn dofir vläicht manner an de Käpp vun de Kanner hei. Et fënnt een d’Italieener jo och schonn eng Zäitchen net méi an de "Panini-Albumen".
D‘Rout Léiwen dogéint sinn zu richtegen Idoler vu ville Kanner ginn, déi hinnen dann och fir d’Partie géint Italien d’Daumen drécken.