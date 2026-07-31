RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Italieenesch Futtball-Welt am TrauerLegendäre Verdeedeger Franco Baresi am Alter vu 66 Joer gestuerwen

RTL mat AFP
Den italieenesche Verdeedeger Franco Baresi, de Kapitän vum AC Mailand an den 1980er an 1990er Joeren, ass am Alter vu 66 Joer no schwéierer Krankheet gestuerwen.
Update: 31.07.2026 08:33
(FILES) AC Milan's Honorary Vice President and former Italian player Franco Baresi looks on during the Italian Serie A football match between AC Milan and Genoa at the San Siro Stadium in Milan, on December 15, 2024.
© AFP/

De Club huet der Futtball-Legend säin Doud matgedeelt. Mam AC Mailand huet de Franco Baresi, deen dacks d'Positioun vum Libero gespillt huet, a senger laanger Karriär dräi European Cups a sechs Titelen an der italieenescher Liga gewonnen.

"Mailand ass an Tréinen nom Doud vum Franco Baresi. Säi Virbild un Integritéit wäert fir ëmmer an dem Club senger DNA ze fanne sinn, genee wéi säin ikonesche Trikot mat der Nummer 6", huet den AC Mailand op X geschriwwen. De Franco Baresi war do zanter 2020 Éiere-Vizepresident.

Am meeschte gelies
Satellit, Panzer, Maschinnegewier
Propos fir nei Euroschäiner vun der Defense-Direktioun suergt fir Kritik
Fotoen
63
Op der Pompel
Zolidd Hausse beim Diesel, och de 95er gëtt méi deier
Och op der E-Trottinett gëlle Reegelen
Aussergewéinlech Policekontroll en Donneschdeg an der Stad
Video
Audio
Fotoen
Parquet Tréier confirméiert
Zwou Festnamen am Kader vum Mord un 29 Joer aler Studentin zu Tréier
Ënnerstëtzung fir d'franséisch Kolleegen
15 Lëtzebuerger Pompjeeë sinn um Wee an d'Gironde
Video
Fotoen
13
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Reprise vum nationale Futtball-Championnat
Biissen an Déifferdeng wëllen den Titel, de Rescht wëll méi no erukommen
Conference-League-Qualifikatioun
No Remis an Defaite, europäeschen Dram fir Biissen a Stroossen ausgedreemt
Fotoen
5
FIFA President Gianni Infantino speaks during a FIFA reception at Trump Tower in New York on July 17, 2026.
Och CONCACAF géint Projet
UEFA dreet FIFA mat Boykott, wann Investissement-Pläng fir d'WM duerchgezu ginn
15
Etapp 16: Den Alex Kirsch ass am Zäitfueren deen 91. ginn.
Bilan nom Tour de France
Alex Kirsch: "Perséinlech méi Ambitioune wéi déi leschte Kéieren"
Video
1
Vum 10. bis de 16. August zu Birmingham
Lëtzebuerg mat dräi Athleeten op der Liichtathletik-EM vertrueden
1
Reprise vum nationale Futtball-Championnat
Déi véier Opsteiger wëllen den aneren Ekippen e Bee stellen
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.