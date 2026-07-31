De Club huet der Futtball-Legend säin Doud matgedeelt. Mam AC Mailand huet de Franco Baresi, deen dacks d'Positioun vum Libero gespillt huet, a senger laanger Karriär dräi European Cups a sechs Titelen an der italieenescher Liga gewonnen.
"Mailand ass an Tréinen nom Doud vum Franco Baresi. Säi Virbild un Integritéit wäert fir ëmmer an dem Club senger DNA ze fanne sinn, genee wéi säin ikonesche Trikot mat der Nummer 6", huet den AC Mailand op X geschriwwen. De Franco Baresi war do zanter 2020 Éiere-Vizepresident.