Vum 10. bis de 16. August ginn zu Birmingham an England déi nei Europameeschteren an der Liichtathletik gesicht. Mat dobäi sinn dräi Athleeten aus dem Grand-Duché. D'Patrizia van der Weken start iwwer 100 Meter, de Ruben Querinjean iwwer 3.000 Meter Steeple an d'Vera Bertemes-Hoffmann iwwer 1500 a 5.000 Meter.
D'Patrizia van der Weken an de Ruben Querinjean sinn déi entspriechend Norme gelaf an d'Vera Bertemes-Hoffmann huet sech iwwer de Ranking qualifizéiert.
D'Patrizia van der Weken huet sech déi lescht Joren an der Weltspëtzt festgesat. 2024 war si bei der EM zu Roum déi Véiert ginn an hat de Lëtzebuerger Rekord op 11,00 Sekonne gesat. Well si zu den 12 beschte Sprinterinnen, déi bei der EM dobäi sinn, gehéiert, misst d'Lëtzebuergerin de Sprong an d'Halleffinalle packen. D'Halleffinallen an d'Finall iwwer 100 Meter si fir den 10. August programméiert.
D'Serien iwwer 3.000 Meter Steeple mam Ruben Querinjean ginn den 13. August gelaf. D'Finall ass fir de 16. August virgesinn.
Fir d'Vera Bertemes-Hoffmann fänkt d'EM direkt mat der Finall iwwer 5.000 Meter den 11. August un. Den éischten Tour iwwer 1500 Meter ass de 15. August. D'Finall ass den Dag drop.
Patrizia van der Weken - 100 m
Ruben Querinjean - 3 000 m steeple
Vera Bertemes-Hoffmann - 1 500 m a 5 000m
Mam Uyana Granger ass Lëtzebuerg och bei der U20-WM am Oregon an den USA vertrueden. D'Lëtzebuergerin start iwwer 400 Meter Hecken. De 4. Juli 2026 hat si iwwer dës Distanz en neie Lëtzebuerger Rekord opgestallt. D'Zäit steet elo bei 59,09 Sekonnen. D'Serië ginn de 6. August um 19:02 Auer Lëtzebuerger Zäit gelaf. D'Halleffinalle sinn den 8. August um 18:15 Auer respektiv den 9. August um 3:15 Auer. D'Finall ass fir den 9. August um 22:30 Auer geplangt.