E Sonndeg steet Paris-Roubaix um Programm. Fir déi éischte Kéier gëtt d’Course vun den Dammen um selwechten Dag wéi bei den Häre gefuer. Mir iwwerdroe béid Coursse live um 1. RTL an am Stream op RTL.lu an RTL Play. Aus Lëtzebuerger Siicht sinn den Arthur Kluckers an d’Nina Berton mat um Depart.
Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen
Sender: 1. RTL
Ufank vun der Emissioun: 14h00
Viraussiichtlech Enn vun der Emissioun: 16h55
Dammen
Ufank vun der Emissioun: 16h55
Viraussiichtlech Enn vun der Emissioun: 18h30