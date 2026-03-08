RTL TodayRTL Today
Paris-Nice gëtt vum 8. bis 15. Mäerz um 1. RTL gewisen. Mir iwwerdroen de Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg op RTL.lu, RTL Play an op der App.
Update: 08.03.2026 07:59

Am Vëlossport gëtt vum 8. Mäerz bis de 15. Mäerz “Paris - Nice” gefuer. Ee Lëtzebuerger ass mat dobäi, den Alex Kirsch (Cofidis).

Startlëscht

Ufank vun der Course: 15h50
Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen

Programm

Sonndeg, 8. Mäerz 15h50 - 17h20
1. Etapp Achères > Carrières-sous-Poissy, 170.9 km (Plat)

Méindeg, 9. Mäerz 15h40 - 17h15
2. Etapp Épône > Montargis, 187 km (Plat)

Dënschdeg, 10. Mäerz 15h40 - 17h15
3. Etapp Cosne-Cours-sur-Loire > Pouilly-sur-Loire, 23.5 km (C.l.m par équipe)

Mëttwoch, 11. Mäerz 15h40 - 17h15
4. Etapp Bourges > Uchon, 195 km (Plat. Arrivée en altitude)

Donneschdeg, 12. Mäerz 15h40 - 17h15
5. Etapp Cormoranche-sur-Saône > Colombier-le-Vieux, 206.3 km (Accidentée)

Freideg, 13. Mäerz 15h40 - 17h15
6. Etapp Barbentane > Apt, 179.3 km (Accidentée)

Samschdeg, 14. Mäerz 13h55 - 15h25
7. Etapp Nice > Auron, 138.7 km (Plat. Arrivée en altitude)

Sonndeg, 15. Mäerz 15h30 - 17h30
8. Etapp Nice > Nice, 129.2 km (Accidentée)

D'Police mellt
49 Joer ale Jorge Miguel de Oliveira gëtt zanter e Freideg den Owend vermësst
E Samschdeg zu Dikrech
Um Grénge Kongress gouf net u Kritik un der CSV-DP-Koalitioun gespuert
Video
Fotoen
6
Kompetenz-Zenter fir neurodegenerativ Krankheeten
"Bis zu 45 Prozent vun de Fäll vun Demenz kënne reduzéiert ginn", esou de Professer Krüger
Video
5
10 Joer LGX
"An all Mënsch schléift e Geek"
Fotoen
1
CGDIS a Police
Alkoholiséierte Chauffer wëll Pneu wiesselen, ma letztendlech rifft d'Police den Ofschleefdéngscht
Weider News
Paris - Nice am Vëlosport
Jonas Vingegaard an der Favoritteroll, Arthur Kluckers an Alex Kirsch um Depart
Video
0
Strade Bianche
Tadej Pogacar wënnt no Solo iwwer 78 Kilometer, 49. Plaz fir de Kevin Geniets
2
Kuurne - Bréissel – Kuurne
Matthew Brennan am Sprint dee Séiersten
0
Omloop Het Nieuwsblad vun den Dammen
Nina Berton kënnt bei Victoire vum Demi Vollering op déi 9. Plaz
4
Cyclissem: Omloop Nieuwsblad
Alex Kirsch bei Victoire vum Mathieu van der Poel op der 24. Plaz
2
Klassiker am Vëlossport
Optakt vun de Courssen an der Belsch mam Alex Kirsch
Video
1
