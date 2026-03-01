RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kuurne - Bréissel – KuurneMatthew Brennan am Sprint dee Séiersten

RTL Lëtzebuerg
Den Alex Kirsch ass d'Course net op en Enn gefuer.
Update: 01.03.2026 17:41
© AFP

Mat Kuurne - Bréissel – Kuurne stoung e Sonndeg de zweete Klassiker vun der Vëlossaison um Programm. No iwwer 194 Kilometer ass d’Entscheedung em d’Victoire am Sprint gefall. An hei war de Coureur vum Team Visma Lease a Bike dee Séiersten. De Britt ka sech virun deenen zwee Italieener Luca Mozzato a Matteo Trentin duerchsetzen.

De Kevin Geniets ass iwwerdeems e Sonndeg mat senger Ekipp Groupama - FDJ United a Frankräich bei der 14. Editioun vu Faun Drome Classic un den Depart gaangen. Fir seng Ekipp ass et dann och ideale verlaf, konnt sech dem Lëtzebuerger säi Co-Ekippier Romain Grégoire d’Victoire sécheren. De Kevin Geniets klasséiert sech als 121. mat iwwer 13 Minutte Retard.

E Samschdeg hat sech beim Optakt vun der Klassiker-Saison beim Omloop Nieuwsblad de Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) en solitaire duerchgesat.

Top 5 vu Kuurne - Bréissel – Kuurne

1 Brennan Matthew Team Visma | Lease a Bike 04:26:05
2 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team + 00
3 Trentin Matteo Tudor Pro Cycling Team + 00
4 Govekar Matevz Bahrain Victorious + 00
5 Teunissen Mike XDS Astana Team + 00

Am meeschte gelies
Sonndesinterview mat der Dr. Marie-Claire Theisen
"Meng Kanner sinn der Meenung, ech wär vill méi granzeg, wann ech net schaffe géif"
Video
Fotoen
11
150-160 Passagéier vu Luxair betraff
Ausseministère réit staark dovunner of, fir am Moment an de Mëttleren Osten ze reesen
Video
International Suergen a schaarf Kritik
US-israeelesch Attacken op den Iran zéie Géigenattacke mat sech
Video
28
Concours de plaidoiries um Ieweschte Geriicht
Zukünfteg Affekote plaidéieren um Geriicht
Video
Fotoen
0
An ARD-Podcast
Grand-Duc Henri verréit, wéi hie sech fit hält
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Victoire fir Manchester United, Stuttgart klappt Wolfsburg
0
Sprangreiden
1. Plaz fir de Victor Bettendorf zu Valencia
0
Äishockey
Tornado verléiert säin éischte Playoff Match
0
Aprilia Racing's Italian rider Marco Bezzecchi celebrates his victory after crossing the finish line during the MotoGP Thailand Grand Prix at the Buriram International Circuit in Buriram on March 1, 2026.
MotoGP
Éischt Victoire vun der neier Saison geet un de Marco Bezzecchi
0
BGL Ligue an der RTL Live Arena
De Match Hueschtert-Stroossen vu 16 Auer un am Livestream a Liveticker
Video
LIVE
Handball-Championnat
Käerjeng an Diddeleng séchere sech Ticket fir d'Hallefinall
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.