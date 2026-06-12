RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Tour Auvergne-Rhône-AlpesMaxim van Gils wënnt 6. Etapp, Luke Tuckwell iwwerhëlt Maillot Jaune

Tom Nols
Iwwer 182,3 Kilometer goung et vu Saint-Vulbas iwwer 3 schwéier Koppen op Crest-Voland. De Lëtzebuerger Mathieu Kockelmann war laang an der Echappée vum Dag.
Update: 12.06.2026 17:16
De Belsch Maxim van Gils huet sech d'Etappevictoire geséchert
De Belsch Maxime van Gils huet sech d'Etappevictoire geséchert
© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Déi 6. Etapp vum Tour Auvergne-Rhône-Alpes ass iwwer 182,3 Kilometer gaangen. No jee engem Col vun der drëtter an der zweeter an zwee Collë vun der éischter Kategorie konnt sech um Enn de Maxim van Gils behaapten. Op der Arrivée zu Crest-Voland hat hie géint de Johannessen déi besser Been am finale Sprint.

De Peloton ronderëm de Leader Alex Baudin war mat ronn 5 Minutte Retard an déi zwou lescht Montéeë vum Dag gaangen. De Maillot ass op de leschte 4 Kilometer a Schwieregkeete geroden, grad esou wéi den Zweetplazéierte Kévin Vauquelin, nodeems de Paul Seixas den Tempo ugezunn hat. Sou konnt den Australier Luke Tuckwell, deen e Freideg op 6 Sekonnen den Drëtte ginn ass, de gielen Trikot iwwerhuelen. Neien Zweeten am General ass de Fransous Bruno Armirail viru sengem Landsmann Guillaume Martin Guyonnet.

Fréi an der Etapp hat sech eng Echappée vu ronn 60 Coureuren dovu gemaach. Bis ronn 20 Kilometer viru Schluss war do de Mathieu Kockelmann mat dran. Um Enn klasséiert hie sech als 90. an hat e Retard vun 20 Minutten an 31 Sekonnen op de Vainqueur vum Dag.

Den aner Lëtzebuerger am Feld, de Kevin Geniets, huet am Laf vun dëser 6. Etapp mussen opginn.

E Samschdeg wäert mat der 7. Etapp eng weider Biergetapp um Programm stoen, wann et vu La Bridoire iwwer 133,6 Kilometer op de Grand Colombier wäert goen. Hei op RTL wäerte mir Iech déi Etapp vun 14:40 Auer u live op RTL Tëlee Lëtzebuerg an op RTL Play iwwerdroen.

Am meeschte gelies
Keng Gefor
"Lockdown" wéinst "Incident mat geféierleche Materialien" am Pentagon nees opgehuewen
US-Nato-Ambassadeur
Matthew Whitaker iwwert Iran-Krich: "Herno hu mer méi Pëtrol wéi mer brauchen"
Video
Audio
22
Shakira, Freedefeier an 52 Spiller um Terrain
Grouss Erëffnungszeremonie fir déi gréisst WM vun allen Zäiten
Fotoen
2
De Marc Oberweis iwwert d'WM 2026
"Do sinn einfach déi falsch Leit um Rudder bei der FIFA"
14
Grouss Ëmfro am Kader vum RTL Readers' Choice
Wou kritt een zu Lëtzebuerg déi bescht Fritten?
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
De Wout van Aert huet déi 5. Etapp am Sprint gewonnen
Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Wout van Aert wënnt 5. Etapp, 20. Plaz fir de Mathieu Kockelmann
Video
2
De Quinn Simmons hat bei der 4. Etapp vum Tour Auvergne-Rhône-Alpes d'Nues vir.
167,4 Kilometer
Quinn Simmons wënnt 4. Etapp vum Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Video
Tour Auvergne Rhône-Alpes
Visma Lease a Bike wënnt Ekippenzäitfueren
Video
Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Anthon Charmig hëlt sech d'Dagesvictoire, Alex Baudin bleift Leader
Video
0
Giro d'Italia
Demi Vollering kroopt sech Maglia Rosa, Nina Berton 56.
1
Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Alex Baudin gewënnt éischt Etapp en solitaire
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.