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Serie "Dat sinn ech" - Eliana Rocha"De Rollstull huet mir meng Fräiheet zeréckginn"

Sibila Lind
Am Kader vun der RTL-Serie "Dat sinn Ech" erziele mir d'Geschichte vu Leit, déi mat enger Beanträchtegung liewen, a weisen op d'Erausfuerderungen hin, mat deene si konfrontéiert sinn, an op den Entschloss, all Dag ze meeschteren.
Update: 28.07.2026 08:00
Episod 5: Eliana
D'Eliana Rocha huet hir Fräiheet mam Rollstull fonnt.

Wéi d'Eliana gebuer gouf, huet hir Mamm direkt gemierkt, datt eppes anescht wier. D'Eliana huet vill méi laang gebraucht wéi erwaart, fir trëppelen ze léieren. Och wéi si méi al gouf, ass si ongewéinlech kleng bliwwe fir hiren Alter an huet sech dacks iwwert Péng a Middegkeet beschwéiert. Am Alter vu sechs Joer gouf bei hir eng hypokalzämesch Rachitis diagnostizéiert, eng rar Krankheet, déi d'Entwécklung an de Wuesstem vun de Schanke beaflosst.

Hir Elteren, kapverdianesch Immigranten, déi a Portugal wunnen, hunn alles gemaach, fir hirer Duechter dat beschtméiglecht Liewen ze ginn. Si sinn an d'Ausland gereest, op der Sich no Spezialisten, an der Hoffnung, eng besser Behandlung ze fannen. D'Eliana gouf e puer Mol operéiert, huet all Dag Vitaminne geholl an huet souwuel e Corset gedroen ewéi och metalle Schinnen un de Been.

Si ass eréischt mat aacht Joer an d'Grondschoul gaangen. Hir Mamm huet misse jorelaang kämpfen, fir si an eng Schoul ze kréien, well keng bereet war, si opzehuelen. E puer hunn argumentéiert, datt si "méi kleng wéi e Stull" wier a méi Betreiung an Ënnerstëtzung géing brauchen.

"Du hues eng Behënnerung, also kanns du doheem bleiwen"

Nodeems si mat 20 Joer de Lycée ofgeschloss hat, wollt d'Eliana hir Schoul mat enger berufflecher Ausbildung weiderféieren. Mee vum Agent d'emploi huet si Wierder héieren, déi si ni vergiesse géif: "Mir gouf gesot, et géif kee Sënn maachen ze studéieren, well ech eng onheelbar Krankheet hätt a fir de Rescht vu mengem Liewen eng Invaliderent kréie kéint."

Fir d'Eliana war d'Akzeptanz vun dëser Zukunft ni eng Optioun: "Kee soll gesot kréien, datt en einfach doheem bleiwe soll, just well en eng Beanträchtegung huet. Mir kënnen en Handicap hunn, ma mir sinn ëmmer nach capabel, Saachen ze maachen."

Entschloss, ze beweisen dass et méiglech ass, huet si eng berufflech Ausbildung als Comptabel ofgeschloss an huet ugefaangen, an enger Bank ze schaffen. Fir méi Stabilitéit ze sichen, ass si spéider op Lëtzebuerg geplënnert, wou e puer vun hire Familljemembere scho gewunnt hunn.

"Ech hunn dovu gedreemt, Mamm ze ginn, mee ech hätt ni geduecht, datt et tatsächlech géif geschéien"

Zu Lëtzebuerg huet d'Eliana bei der Fondation Kräizbierg geschafft, enger Organisatioun, déi Leit mat Behënnerungen ënnerstëtzt. Duerno gouf si da bestuet.

D'Dokteren hate si ëmmer gewarnt, datt eng Schwangerschaft schwéier wier. Hir Menstruatiounszykle waren onreegelméisseg, an hire Kierper war scho vun hirem Zoustand geschwächt. Wéi si also am Joer 2014 erausfonnt huet, datt si e Puppelchen erwaarde géing, koum dat als eng komplett Iwwerraschung:

"Et war eng Iwwerraschung fir mech a fir all déi aner", seet si. "Wärend menger Schwangerschaft huet mäi Kierper iergendwéi all d'Vitaminne produzéiert, déi meng Duechter an ech gebraucht hunn. Et war onheemlech. Awer nodeems hatt gebuer war, huet sech alles geännert."

"De Rollstull huet mir meng Fräiheet zeréckginn"

Mamm ze sinn huet eng grouss Ännerung an hirem Liewe markéiert. D'Péng am Réck ass méi schlëmm ginn, an hir Skolios huet sech sou verschlechtert, datt si keen eenzegen Dag ouni Morphium gepackt huet. D'Eliana gouf gescheet an huet hir Aarbecht opginn. Zënterhier lieft si vun enger Invaliderent, wärend si sech ëm hir Duechter këmmert, an ass op d'Ënnerstëtzung vu Familljememberen an Infirmieren ugewisen.

Am Joer 2022 gouf d'Eliana operéiert. Duerch d'Prozedur ass hire chronesche Wéi endlech besser ginn, ma si huet Kraaft an hire Bee verluer an ass zënterhier op en elektresche Rollstull ugewisen. Si gesäit dat awer net als eng Aschränkung, ma éischter als eng nei Zort vu Fräiheet.

"Kee ka 24 Stonnen am Dag mat Péng liewen an trotzdeem d'Liewe genéissen. Dat ass onméiglech. Haut fillen ech mech méi fräi a méi onofhängeg. De Rollstull huet mir meng Fräiheet zeréckginn. Ech maachen alles domat. Ech ginn akafen, ech reesen, an ech ka vill méi fir meng Duechter do sinn. Ech si frou an ech sinn houfreg op mech selwer, well ech ni opginn hunn an ech wäert et och ni maachen."

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