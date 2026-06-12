Am Vëlossport gëtt vum 7. Juni bis de 14. Juni den "Tour Auvergne-Rhône-Alpes" gefuer. Zwee Lëtzebuerger si mat dobäi, de Kévin Geniets (Groupama-FDJ United) an de Mathieu Kockelmann (Lotto Intermarché).
La liste des coureurs partants - Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Ufank vun der Course: 15:40 Auer
Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen
Freideg, 12. Juni 15:40 - 17:20
6. Etapp Saint-Vulbas > Crest-Voland, 182.3 km (Montagne)
Samschdeg, 13. Juni 14:40 - 16:20
7. Etapp La Bridoire > Grand Colombier, 133.6 km (Montagne)
Sonndeg, 14. Juni 15:35 - 17:15
8. Etapp Beaufort > Plateau de Solaison - Brison, 120.1 km (Montagne)