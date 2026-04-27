Direkt an der éischter Manche vun de WTC Series konnt déi franséisch-lëtzebuergesch Triathletin op de Podium klammen.
Update: 27.04.2026 13:00
D'Saison huet gutt ugefaange fir d'Jeanne Lehair
© AFP Archivbild

Zu Samarkand an Usbekistan war den Optakt vun der WTCS-Saison. Dobäi ass dem Jeanne Lehair en exzellent Resultat gelongen. Déi franséisch-lëtzebuergesch Athletin ass no enger Stonn, 54 Minutten an 20 Sekonnen op déi drëtt Plaz komm, hannert der Gewënnerin Beth Potter aus Groussbritannien, déi op den Olympesche Spiller zu Paräis zweemol Bronze gewonnen hat an der Franséisin Léonie Périault, déi 2025 Vizeweltmeeschterin war.

No 1,5 Kilometer Schwamme war d'Jeanne Lehair an enger Zäit vun 19 Minutten an zwou Sekonnen als 16. aus dem Waasser geklommen. D'Vëlosstreck iwwer 40,2 Kilometer huet si an 59 Minutten a 24 Sekonnen als 8. ofgeschloss, an no 34 Minutten an 43 Sekonnen war si déi ofschléissend 10 Kilometer gelaf. D'Jeanne Lehair hat um Enn e Réckstand vun enger Minutt an dräi Sekonnen op d'Gewënnerin Beth Potter.

Am meeschte gelies
Weltrekord zu London
Eng éischte Kéier gëtt e Marathon an ënner 2 Stonne gelaf
7
8 Blesséierter e Sonndeg
Kollisioun tëscht véier Autoen, dräi Motocycliste gefall an ee Foussgänger ugestouss
Vëlossport
Tadej Pogacar wënnt de Klassiker Léck-Baaschtnech-Léck en solitaire
5
Futtball: BGL Ligue
Knapp Victoire fir Déifferdeng, Diddeleng no Biissener Remis neien Zweeten
Video
Audio
Fotoen
3
Basketball-Championnat
Ettelbréck a Bartreng ginn an der Halleffinall 1:0 a Féierung
Video
0
Weider News
Turnsport
Neit Trainingsëmfeld fir de lëtzebuergeschen Nationalturner Quentin Brandenburger
Video
Fotoen
0
Billard
D'Predator Eurotour mécht Statioun zu Lëtzebuerg
Video
0
Bouschéissen
Sëlwer fir den Duo Lea Tonus/Gilles Seywert
An der Stad
Ronn 6.700 Participanten um 15. Urban Trail
Video
Fotoen
0
Bei EM a Georgien
Lëtzebuerger Gewiichtshiewerin Mara Strzykala kënnt op déi 7. Plaz
Den Joe Montana (lénks) an de Wayne Gretzky bei der Annonce vun hire jeeweilege Récktrëtter
1995 an 1999
Joe Montana a Wayne Gretzky trieden op engem 18. Abrëll zréck
0
