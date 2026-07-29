RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am Alter vu 56 JoerIresche Museker a Schauspiller Glen Hansard bei Motosaccident gestuerwen

RTL Lëtzebuerg
Ënnert anerem duerch de Film "Once" ass de Glen Hansard engem groussen internationale Public bekannt ginn.
Update: 29.07.2026 16:21
© Felix Schadeck / RTL

Den iresche Museker a Schauspiller Glen Hansard ass gestuerwen, dat mellen eng Partie brittesch an iresch Medien, déi dës Informatioun säitens sengem Management matgedeelt kruten. Wéi et weider heescht, ass de 56 Joer alen Hansard bei engem Motorradsaccident zu Dublin ëm d'Liewe komm.

Hie war virun allem als Schauspiller an als Museker extrem aktiv, war ënnert anerem de Frontmann vun der Band "The Frames". Fir ee vu senge Solo-Albume gouf den Hansard 2016 an der Kategorie "Folk" fir e Grammy nominéiert.

Ma och säi schauspillerescht Talent huet hie fréi bewisen, dat ënnert anerem schonn am Joer 1991, wou hien am Film "The Commitments" matgespillt huet. Richteg bekannt ass de Glen Hansard awer duerch seng Roll am Independent-Film "Once" ginn. Hei huet hien e Stroossemuseker zu Dublin gespillt. Fir d'Lidd "Falling Slowly", deen zum Soundtrack gehéiert huet, huet hien 2007 den Oscar gewonnen.

De Glen Hansard war "ee vun den am meeschte gefeierten a aflossräichste Museker aus Irland", sou de Sender RTÉ. Wéi d'News-Agence PA mellt, soll den Hansard en dräi Joer jonke Bouf hannerlooss hunn.

Am November 2016 war den iresche Museker iwwregens zu Lëtzebuerg, dat fir e Concert am Atelier.

Glen Hansard @ Atelier (20. November 2016)

E Sonnden den Owend war den iresche Folk-Rock-Museker Glen Hansard fir e Concert an der Hollerecher Strooss op Besuch. Fotoen: Felix Schadeck
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Aascht op Foussgänger zu Bäerdref gefall
Betraffe Persoun ass un de Suitte vun hire Blessure gestuerwen
Weider Detailer no dräifachem Mord a Südafrika
Am Kader vun de Festnamen zu Lëtzebuerg gouf och e Kand befreit
Gespréicher lafen
Non-stop-Vol vu Lëtzebuerg op New York?
Video
49
Weider Hëtztwell am ganze Land
Alerte jaune bis en Donneschdeg de Mëtteg 12 Auer verlängert
Fotoen
Mat 59 vu 60 de Premièresexame gerockt
"Ech hunn dat Resultat net direkt komme gesinn"
Video
Fotoen
23
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Rock am Gaart zu Keespelt
Miriam Mailliet: "Mir deelen eis zu véier Noperen ee grousse Gaart"
Video
0
Dj Kavinsky performs during day 1 of the Coachella Valley Music and Arts Festival at the Empire Polo Field on April 26, 2008 in Indio, California.
Gouf a senger Paräisser Wunneng fonnt
Den DJ Kavinsky ass am Alter vu 50 Joer gestuerwen
1
Rock am Gaart - Englesche Flair an der Fiels
Gregor Alonso: "Mir hunn eis Hochzäit hei am Gaart gefeiert"
Video
Fotoen
Echterlive Festival 2026
Den James Morrison huet am Abteishaff zu Iechternach begeeschtert
Video
Fotoen
1
D'Monnerecher Musek um World Music Contest zu Kerkrade 26. Juli 2026.
World Music Contest zu Kerkrade
Monnerecher Musek kënnt op déi véiert Plaz
1
"Going the extra mile"
Luxair-Maschinn kritt e speziellen Design vum Lëtzebuerger Kënschtler Sumo
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.