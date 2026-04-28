Dëschtennis-WMLëtzebuerger Damme souverän, Hären no un Iwwerraschung

Tom Nols
Wärend d'Dammennationalekipp sech zu London kloer géint Guatemala behaapt huet, hunn d'Hären dem Gruppefavorit Kroatien bal e Been gestallt.
Update: 28.04.2026 20:26
© AFP (Archiv)

D'FLTT-Damme si souverän an d'WM gestart an hu sech, ouni Sazverloscht, mat 3-0 géint Guatemala duerchgesat. Sarah de Nutte, Ni Xia Lian an Enisa Sadikovic hunn näischt ubrenne gelooss a géint hir Géignerinne keng Chance gelooss. E Mëttwoch, wann et am Nomëtteg géint de Gruppefavorit Portugal geet, wäert ee gesinn, wat déi éischt Victoire wäert ass.

D'Partië vun den Dammen am Replay:

Fir den Optakt vun der Team-Weltmeeschterschaft hat d'Härennationalekipp et mat Kroatien ze dinn. De Maël van Dessel konnt am éischte Match säi Géigner Frane Kojic iwwerraschen an 3-1 gewannen. An der zweeter Partie war de Luka Mladenovic och gutt ënnerwee, wéi hie géint déi kroatesch Nummer 1 Tomislav Pucar e Saz gewanne konnt an net wäit dovu war, de Match zu senge Gonschten ze dréinen. Déi zwou weider Partien duerno vum jonken Aaron Sahr a vum Van Dessel sollte kloer verluer goen. Nächste Géigner vun den FLTT-Hären ass e Mëttwoch, vu 17 Auer un, de Qatar.

D'Partië vun den Hären am Replay:

