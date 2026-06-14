RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Karate 1 Premier League zu RabatSëlwer fir d'Jenny Warling

RTL Lëtzebuerg
Fir d'Lëtzebuergerin ass et déi éischt Medail zanter 2021 bei engem Karate-1-Premier-League-Tournoi.
Update: 14.06.2026 15:55
D'Jenny Warling zu Rabat
D'Jenny Warling zu Rabat
© Privat

D'Jenny Warling huet de Weekend beim Karate-1-Premier-League-Tournoi* zu Rabat a Marokko eng staark Leeschtung gewisen a Sëlwer gewonnen.

D'Lëtzebuergerin, déi an der Weltranglëscht op Plaz 7 steet, stoung e Sonndeg an der Klass bis 55kg an der Finall. Fir Gold sollt et awer net duergoen. Déi 32 Joer al Karateka huet sech misse géint d'Japanerin Rina Kodo, d'Nummer 9 op der Welt, mat 1:6 geschloe ginn.

Fir d'Jenny Warling war et zanter 10 Joer nees déi éischt Finall an engem K1-Tournoi.

De Wee vum Jenny Warling an d'Finall

An der Gruppephas e Freideg huet d'Lëtzebuergerin hiren éischte Kampf mat 4:5 géint d'Belsch Aya El Aidi verluer. Duerno gouf et eng wichteg 1:0-Victoire géint d'Nummer 3 op der Welt Nina Kvasnicova aus der Slowakei. Am leschte Kampf huet d'Jenny Warling 2:2 géint d'Kasachin Assemgul Yerdaulet gekämpft an duerch Senshu gewonnen. Si hat den éischte Punkt am Kampf gemaach an doduerch bei Gläichstand gewonnen. Well souwuel d'Kvasnicova wéi och d'Lëtzebuergerin zwou Victoiren an der Gruppephas gefeiert hunn, huet den direkte Verglach iwwer déi éischt Plaz decidéiert. Hei war d'Jenny Warling besser an ass als Éischt an d'K.o.-Ronn agezunn.

An der Véirelsfinall huet d'Jenny Warling mat 1:0 géint d'Marokkanerin Roumayssae Tarkou gewonnen. An der Halleffinall gouf et eng 1:0-Victoire géint d'Japanerin Airi Shima.

*D'Karate 1 Premier League gëllt als déi héchst Tournoi-Serie am internationale Karate. Et ginn nëmme véier Tournoie pro Joer organiséiert, an an all Gewiichtsklass dierfen nëmmen déi 32-bescht Athletinnen an Athleten op der Welt deelhuelen.

Am meeschte gelies
Mann hat Malaise wärend Concert
Optrëtt vum Sarah Schwab fréizäiteg ënnerbrach
Halima Mussawi am Sonndesinterview
"Ech dreemen dovun, meng Famill erëmzegesinn"
Video
6
Stéierung vun der Nuetsrou
Police mellt 50 Asätz bannen de leschte 24 Stonnen
CGDIS
Véier Blesséierter bei dräi Accidenter um Samschdeg den Owend
Friddensofkommes
Trump seet "Sonndeg" - Iran seet "nächst Woch"
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
D'FLTRI-Hären op der Triathlon-EM
Triathlon-EM
22. Plaz fir de Gregor Payet
0
Karate 1 Premier League zu Rabat
Jenny Warling kämpft e Sonndeg ëm Gold
4
De Charlie Dalin wënnt d'Vendée Globe 2024
Trauer ëm Seegler Charlie Dalin
Gewënner vun der Vendée Globe am Alter vun 42 Joer u Kriibs gestuerwen
Den Ja'Kobe 2025 op den nationale Meeschterschaften
Liichtathletik
Ja'Kobe Tharp leeft neie Weltrekord iwwer 110 Meter Hecken
No 6. Plaz zu Oslo
Patrizia van der Weken "ka besser Zäite lafen"
Video
3
Liichtathleetik: Diamond League
6. Plaz fir Patrizia Van der Weken zu Oslo
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.