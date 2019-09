Dëse Samschdeg ware mir um Aerowaves Dance Festival a presentéieren Iech déi finnesch Fotografin Elina Brotherus.

Vum 3. bis de 7. September haten d'Abtei Neimënster an den Trois C-L hir Bühne fir aacht Performancë vun internationalen a Lëtzebuerger Danztalenter fräi gemaach. D'Zil vum Aerowaves Dance Festival ass et ënnert anerem, de Lëtzebuerger Public nei Approchen an Tendenze vum zäitgenësseschen Danz entdecken ze loossen. Am Kader vum Europäesche Mount vun der Fotografie 2019 presentéiert d'Villa Vauban en Abléck an d'Wierk vun der Finnescher Fotografin Elina Brotherus. A Form vu fotografesche Serië setzt si sech mat hirer Biographie, hirem Kierper, der Landschaft a Motiver aus der Konschtgeschicht auserneen.

An eiser Serie iwwer kleng Lëtzebuerger Librairië, hëlt d'Claudia Kollwelter Iech mat op Maarnech an d’Librairie Zimmer.