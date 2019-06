Et ass e reegelrechte Schatz op deem mir liewen.

Op der Musel baggere se ee vun de leschte Buedemschätz vum Land of. Mir weise firwat dee sou wichteg fir eis ass a wéi se de Muselsand vum Kisel trennen. Fuerscher wëllen de Buedem fruchtbar maachen. Ouni kënschtlechen Dünger. Si verwandelen duerfir d’Reschter vun Drauwen a Kompost. An de Mister Science wullt sech an eent vun de leschte Mouere vu Lëtzebuerg, op der Sich nom wäertvollen Torfbuedem.

Alleskönner Buedem

Alleskönner Buedem Firwat mir ouni Buedem net iwwerliewe kéinten.

Muselgold



Muselgold Bei Remerschen baggere se ee vun de leschte Buedemschätz eraus.

Fruchtbar ouni Grenzen

Fruchtbar ouni Grenzen Fuerscher wëllen aus Drauwereschter fruchtbare Kompost maachen.

Wäertvolle "Bulli"

Wäertvolle “Bulli” De Mister Science wullt sech an eent vun de leschte Moueren am Land eran. Op der Sich nom wäertvollen Torfbuedem.

Fotogalerie