Google huet um Dënschdeg den Owend déi nei Videospill-Plattform "Stadia" op der Game Developers Conference zu San Fransisco presentéiert.

Och Google klëmmt elo an de Gaming-Business eran, dat ass elo no der Presentatioun vun der Cloud-Plattform "Stadia" kloer. Ma net wéi gewéinlech a Form vun enger Konsol, mä am Streaming vu Videospiller gesäit Google d'Zukunft vu Videospiller.

D'Konzept selwer ass bekannt a gëtt et och deelweis schonn: Spiller ginn op externe Servere vu Google laafe gelooss, d'Bild gëtt gecaptured an op Google-Chrome vum User iwwerdroen. Déier PC'en oder Konsole sinn hei also net méi néideg, vu dass d'Rechenaarbecht jo op de Servere vu Google gemaach gëtt.

Dat ganzt soll Google no a 4k kënnen ofgespillt ginn, dat a 60 Biller pro Sekonn. Sou kann een also an Zukunft grouss Spiller a gudder Grafik op klenge Laptoppen, Smartphonen, Tabletten oder enger Online-Tëlee lafen.

D'Zil soll et da sinn, op 8k an iwwer 120 Biller pro Sekonn eropzeklammen.

© Josh Edelson / AFP

Eng wichteg Funktioun bënnt d'Plattform Youtube dann och mat an. Streamere kënnen iwwert Stadia e Link un hier Viewer erausginn, sou dass dës wärend dem Live-Stream bei Partië vum Youtuber deen se grad kucken eraklamme kënnen. Beim sougenannte "Crowplay" kënnen sou dann och Multiplayer-Partië gespillt ginn.

Et kann een een dann och e bestëmmte Moment vum Spill sharen an een anere Spiller ka genau dee Moment duerch ee Link do weiderspillen an dee Moment selwer erliewen. Eppes dat och fir d'Spillentwécklung nei Dieren opmécht.

Partner ginn et dann och schonn nämlech Ubisoft an ID Software.

D'Stadia soll dann och schonn dëst Joer erauskommen.