Nintendo huet viru kuerzem hir Verkafszuelen vun hirer Hardware, wéi och vun hirer Software vum zweete Quartal am Geschäftsjoer 2020/2021 publizéiert.

Esou konnte sech d'"Nintendo Switch" an d'"Nintendo Switch Lite" am Zäitraum vun Abrëll bis September ganzer 12,53 Millioune Mol verkafen. Ganzer 6,85 Milliounen Unitéiten hunn sech dobäi tëscht Juli a September verkaaft. Am weltwäiten Iwwerbléck gesäit de Verkaf vum Nintendo-Flaggschëff wéi follegt aus:

Nintendo Switch-Famill (Abrëll 2020 bis September 2020):

Japan: 2,73 Milliounen Unitéiten (+ 54% am Verglach zum leschte Quartal)

Amerika: 4,46 Milliounen Unitéiten (+ 70%)

Europa: 3,31 Milliounen Unitéiten (+ 87%)

Rescht vun der Welt: 2,04 Milliounen Unitéiten (+168%)

Gesamt: 12,53 Milliounen Unitéiten (+ 81%)

Zënter dem Release vun der Nintendo Switch-Serie goufen domat ganzer 68,30 Milliounen Unitéiten verkaaft, soudass d’Verkeef gläich déi vun der Nintendo 3DS/2DS-Serie toppe wäerten. Dës leien iwwregens bei 75,94 Milliounen verkaaftenen Unitéiten.

Mä och d’Software vun Nintendo verkeeft sech weiderhi gutt. Am Zäitraum vun Abrëll bis September konnt Nintendo 100,25 Milliounen Software-Unitéiten un de Client bréngen. Déi regional Verdeelung gesäit dobäi wéi follegt aus:

Nintendo Switch-Software-Verkafszuelen

Japan: 17,78 Milliounen Unitéiten

Amerika: 45,59 Milliounen Unitéiten

Europa: 28,53 Milliounen Unitéiten

Rescht vun der Welt: 8,34 Milliounen Unitéiten

Insgesamt ginn et mëttlerweil 20 Spiller, déi sech zënter hirem Release méi wéi eng Milliounen mol konnte verkafen. Ganzer 15 dovu kommen aus den Entwécklerstudioe vun Nintendo.

Besonnesch iwwerraschend sinn dobäi d’Verkafszuele vu Super Mario 3D All-Stars. D’Spill konnt sech innerhalb vu 4 Woche ganzer 3,5 Milliounen mol verkafen.

Héi nach eng Kéier déi uewen ugeschwate Verkafszuele vun de 15 Nintendo-Spiller, déi sech méi wéi eng Milliounen mol verkafe konnten.

Nintendo Switch-Charts (Verkafszuele zënter Verëffentlechung vum jeeweilege Spill)

Mario Kart 8 Deluxe – 28,99 Milliounen Unitéiten

Animal Crossing: New Horizons – 26,04 Milliounen Unitéiten

Super Smash Bros. Ultimate – 21,10 Milliounen Unitéiten

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 19,74 Milliounen Unitéiten

Pokémon Sword / Pokémon Shield – 19,02 Milliounen Unitéiten

Super Mario Odyssey – 18,99 Milliounen Unitéiten

Pokémon Let's Go, Pikachu! / Pokémon: Let's Go, Evoli! – 12,49 Milliounen Unitéiten

Super Mario Party – 12,10 Milliounen Unitéiten

Splatoon 2 – 11,27 Milliounen Unitéiten

New Super Mario Bros. U Deluxe – 8,32 Milliounen Unitéiten

Luigi’s Mansion 3 – 7,83 Milliounen Unitéiten

Ring Fit Adventure – 5,84 Milliounen Unitéiten

Super Mario 3D All-Stars – 5,21 Milliounen Unitéiten

Paper Mario: The Origami King – 2,82 Milliounen Unitéiten

51 Worldwide Games – 1,81 Milliounen Unitéiten