An engem laanger Twitter-Post huet de Mann aus New York dëse Virfall erkläert a sech opgereegt. Mëttlerweil ass de Post geläscht.

"Ech hu grad erausfonnt, dass meng Mamm virun e puer Joer ALLEGUERTE meng PS1-Spiller wechgehäit. Iwwer 500 Stéck, d'Hallschent nach am Plastik agepaakt. Ech bréngen een ëm!" Sou de Mann a sengem Tweet.

Dem Mann no soll d'Kollektioun ëm déi 500.000 US-Dollar Wäert gewiescht sinn. D'Spiller goufe wéi et heescht am Haus vu senger Famill gelagert.

Niewend de Spiller goufen och eng Rei Konsolen entsuergt, dorënner Atari, Coleco, Intellivision, Famicom, Super Famicom, TGfx, PCE, NEO GEO AES, Mega Drive a Mastersystem... jee, d'Lëscht ass laang.

An nach schlëmmer, och zwou Marshall-Verstäerker a Boxen, 14 Pedallen, en Drum-Kit an alleguerten seng Skateboarde sinn op den Tipp gehäit ginn. Dobäi kënnt och nach eng Sammlung vu Comic-Hefter.

Heirauser dierft ee wuel léieren, d'Elterenhaus net ze laang als Keller fir seng Saachen ze benotzen. Dat kéint emol schif goen.