Computerspiller ginn ëmmer méi beléift. Domadder verbonnen och déi sougenannten "eSports".

D'Meenunge gi staark auseneen, ob et sech hei ëm reelle Sport handelt oder awer net. Och beim COSL mécht ee sech seng Gedanken.

COSL iwwer eSports / Rep. Rich Simon

Fréier oder spéider mussen d'Veräiner, déi beim COSL affiliéiert sinn, driwwer ofstëmmen, ob "eSports" Demanden, fir Member ze ginn, ugeholl ginn oder net. Fakt ass, dass et ëmmer méi Leit ginn, déi sech fir de Computer-Sport interesséieren. Net nëmmen op nationalem Niveau gi sech Gedanke gemaach, wéi ee mat der neier Situatioun soll ëmgoen, mee och beim Internationalen Olympesche Comité, seet de President vum COSL André Hoffmann:

"Den IOC huet rezent Saache publizéiert, wou seng Stellung déi ass, dass si gesinn, dass si sech kënne këmmeren ëm de Sport, deen à distance gemaach gëtt. Also reell Kompetitiounen, wou awer als Beispill Vëlo net op der Strooss gefuer gëtt, mee Doheem an der Stuff, mat engem Schierm, wou dann eng Etapp vun iergendengem Tour drop ass. D'Leit fueren da géintenee vun Doheem aus. Dat ass also ee reelle Sport vun enger Sport-Federatioun."

Hei ass also ee reelle kierperlechen Effort verlaangt. Da ginn et awer och nach normal Spiller. An hei muss een dem President vum privat organiséierte Sport zu Lëtzebuerg, André Hoffmann, awer Ënnerscheeder maachen:

"D'Futtball-FIFA ass dat bekanntsten. Déi awer déi Sportaart spillen, zu där si gehéieren. Et kann ee sech virstellen, dass ee Sektiounen an deene Federatioune géif erëmfannen. Alles anescht schéngt eis elo mol verfréit, oder net ugepasst, am Kader vum Sportsmouvement ze funktionéieren."

Den André Hoffmann huet awer och gesot, dass sech alles kann entwéckelen. An Zukunft géif weisen, a wat fir eng Richtung et géif goen.