D’LGX Arena ass ee sougenannte "Multi-Plattform-Esports Circuit", dee gratis ass a wou jidderee matspille kann.

Turnéieren, déi et nach ni esou zu Lëtzebuerg goufen, wäerten hei iwwert dat ganzt Joer stattfannen. LGX Arena ass eng Kompetitioun wou ESportler géintenee kämpfen. Dat ganzt ass kee Liga-System, mä mir schwätzen hei vu „One-Shot“-Turnéieren, déi innerhalb vun 1-2 Deeg maximum fäerdeg sinn. Et ginn och keng geografesch Limitte fir dës Turnéieren.

"De Virdeel vun der LGX Arena ass, dass een hei déi Turnéiere maache kann, déi soss ni méiglech waren. Wann elo een neit Spill eraus kënnt, kënne mir soen, dass do an zwou Wochen een Turnéier stattfënnt", esou déi Responsabel vun der LGX. Spiller déi hei z'ernimme wieren, si Rocket League, Call of Duty : Warzone ou Counter Strike : Global Offensive.

D'Organisateure wëlle mat der LGX Arena jiddereen erreechen an net nëmme just ee klengen Deel vun der Gaming-Comunity. Eleng dëst Joer kann ee mat minimum 10 verschiddene Spiller rechnen, wou bei den Tournoien natierlech ëmmer ee Prizepool mat dran ass. Am Ganze sinn 10.000€ am Präis-Pool.

Sämtlech Turnéiere ginn och ëmmer op Twitch iwwerdroen a kommentéiert. Momentan wäerten déi Turnéieren online stattfannen. Et ass awer gutt méiglech, dass sou Turnéieren an enger Location stattfannen. Dat hänkt vun der Corona Situatioun of.

Den éischten Turnéier ass den 2. Mee mat „Super Smash Bros. Ultimate”, wou een sech zënter e Méindeg scho via lgx.lu ka registréieren.

Fir wieder Infoen, besicht a followed d'Facebook-Säit "LGX – Luxembourg Gaming Experience" oder eis op der Homepage lgx.lu besichen.

Méi Infoen an Detailer kënnt der Iech och nach eemol an aller Rou am offizielle Communiqué duerchliesen!