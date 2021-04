Domadder ass dann och elo d'Gruppephas eriwwer an hei goufen et, no 6 Spilldeeg, dann dach déi eng oder aner Iwwerraschung.

D'Resultater vun der Orange eLeague nom 6. Spilldag (30.4.21) © Orange eLeague

Nom 6.Spilldag steet fest, wéi eng Ekippen an de Playoffs stinn. Dëst sinn all Kéiers déi 2 éischt Ekippen aus all Grupp. E Freideg den Owend ginn dann d'Gruppéierunge vun den Orange eLeague-Playoffs am Livestream gezunn. Dir kënnt dëst vun 19 Auer un live bei eis suivéieren.

The 16 individual participants for the playoffs have been determined after Matchday 6! Who is your favorite for the title? 🏆 Gepostet von Orange ELeague am Donnerstag, 29. April 2021

Grouss negativ Iwwerraschung no der Gruppephas ass den CS FOLA, deen hei erausgefall an net an d'Playoffs kënnt. Dat mat engem vun de grousse Vedetten am Fifa-Esports, dem Ciscinho.

Dofir grouss Iwwerraschung am positive Sënn, dass den FC Mondercange sech konnt als 2. Ekipp am Grupp G duerchsetzen.

Fir de Grupp D gëtt et och nach eng kleng Iwwerraschung, soudass den US Mondorf mam Lux_Walter sech net duerchsetze konnt. Hei konnt Blo-Weiss Miedernach sech virun US Mondorf duerchsetzen.

Fir dei aaner Gruppen hunn dann dach wéi erwaart d'Favoritte sech konnten duerchsetzen, wéi der uewen an eiser Tabell kënnt noliesen.