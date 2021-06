No 5 staarke Matcher ass et leider Schluss gewiescht fir déi lëtzebuergesch Nationalekipp am Mario Kart 8.

D'Lëtzebuerger verabschiden sech mat enger zolitter Leeschtung vun der Weltmeeschterschaft!

Et hätt net solle sinn. D'Lëtzebuerger Nationalekipp konnt sech leider net fir d'Gruppephase vun der Weltmeeschterschaft qualifizéieren a muss leider schonn no der Virqualifikatioun heemfueren. Allerdéngs kënnen si stolz op hir Prestatioune sinn!

No 5 staarke Matcher ass et leider dunn Schluss gewiescht fir di lëtzebuergesch Nationalekipp. An et huet een des Kéier och gutt konnte Géigner ënnert Drock setzen a esouguer deen éischte Match op enger Weltmeeschterschaft am Mario Kart fir de Grand-Duché entscheeden. Eng Leeschtung op déi ee Stolz ka sinn! Hei gesitt dir nach eng Kéier Tabell, wou ee gesäit datt d'Lëtzebuerger hir Grupp IV op enger gudder 5. Plaz ofschléisse konnten:

© Black Star

Ugefaangen huet den Turnéier mam Match géint d’Ekipp aus dem Lännerzesummenschloss Hongkong-Taiwan. Bei dësem Match konnten d'Lëtzebuerger sech vun Ufank un gutt un der Spëtzt festsetzen an de Match souverän heemfueren. Nom éischte Match stoung deemno, déi éischte Victoire um Ziedel an et huet ee freedeg an Zukunft gebléckt.

Allerdéngs sollt den zweete Match géint Schottland en bëssen anescht verlafen, wéi een et sech virgestallt hat. D'Lëtzebuerger hunn ni richteg an de Match fonnt a sinn scho ganz frei engem grousse Réckstand nogefuer, deen een ni ganz konnt ophuelen. Zum Schluss stoung do eng enttäuschend Defaite um Programm, well een sech géint Schotten awer en bësse méi erhofft hat.

Beim drëtte Match hunn d'Lëtzebuerger eng ganz gutt Leeschtung gewisen, allerdéngs hunn se sech missen enger grandioser Schwäizer Ekipp geschloe ginn, déi zu kengem Ament am Match geschwächelt hunn. Am Vergläich zu aneren Ekippen hunn d'Lëtzebuerger sech awer nach eenegermoosse gutt géint d'Schwäizer geschloen.

Am véierte Match goung et dunn géint de Peru. An dësem Match louch laang Zäit eng Iwwerraschung an der Luucht, well d'Lëtzebuerger de Peruaner laang Zäit paroli gebueden hunn. Allerdéngs ass et zum Schluss vum Match zu engem klengen Abroch bei de Roude Léiwe komm. Des Occasioun hunn d'Peruaner sech net huele gelooss an hunn dëse Match, deen a Realitéit méi knapps war, wéi um Pabéier, fir sech entscheet.

Als Ofschloss stoung fir d'Rout Léiwen de Match géint de Gruppegewënner Zentral-Amerika um Programm. An engem Match, dee scho fréi gedreet huet zu enger schlëmmer Defaite ze ginn, hunn d'Rout Léiwen sech staark zréckgekämpft an nach eng Kéier gewise wat esou richteg an hinne stécht. Um Schluss ass et da fir eng kleng Schadensbegrenzung duergaangen, andeem een Defaite op en minimum vu Punkte reduzéiert huet.

Ënnert follgendem Link kënnt dir Iech all d'Matcher mat Live-Kommentar vun de Broadcaster vun Team Lëtzebuerg nach eng Kéier ukucke wann Dir wëllt.

An wann Dir elo och Loscht krut en Deel vun der Mario Kart 8 Deluxe-Zeen zu Lëtzebuerg ze ginn an och eng Kéier wëllt op enger Weltmeeschterschaft untrieden, da kënnt Dir Team Lëtzebuerg op Facebook oder Instagram schreiwen. Si freeën sech ëmmer iwwert néi Gesiichter!