E bekannte Leaker huet éischt Informatiounen zu enger Playstation 5 Pro geliwwert.

Deemno soll d'Konsol en neien AMD-Chip kréien, deen zwar méi Stroum verbraucht, d'APU soll awer eng däitlech besser Performance bidden an domat och Gaming an 8K erméiglechen.

De Leaker Moore's Law is Dead huet geschriwwen, dass d'PS5 Pro viraussiichtlech Enn 2023 op de Marché kënnt, spéitstens Enn 2024, also kuerz no Release vun der neier Versioun vun der Xbox Series X. Weider Infoen ginn et allerdéngs net a si just Spekulatiounen.