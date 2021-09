Wéi et ausgesäit schéngt Netflix d'Streame vu Filmer a Serien net méi duerzegoen an huet fir senge Clienten an noer Zukunft och de Gaming viséiert.

Ënnert anerem huet den US-Konzern elo d'Indie-Videospill-Firma "Night School Studio" opkaaft, e Präis gouf net genannt. Ënnert anerem d'Spill "Oxenfree" kéint geschwënn an der Offer vun Netflix dobäi sinn.

Zäitgläich huet Netflix dann och 5 mobil Videospiller an ausgewielte Marchéën an der EU erausbruecht. D'Spiller "1984", "Stranger Things 3: The Game", "Card Blast", "Teeter Up" an "Shooting Hoops" si vun elo un op Android fir Netflix-Abonnenten a Spuenien an Italien ze kréien.

Netflix huet dann och betount, dass d'Spiller e Bestanddeel vum Abonnement sinn, et soll also net méi deier ginn, obwuel dëst op der anerer Säit op laang Dauer nëmme schwéier virstellbar dierft sinn. Och op Reklamm an In-App-Ventë wëll Netflix verzichten.

Grond fir dësen Ausbau ass et virun allem, sech vun der Konkurenz wéi Disney+, HBO Max, Prime an aneren Ubidder ofzesetzen, sech ze diversifiéieren an d'Aktivitéitsfelder méi breet opzestellen. Nëmme Filmer a Serië wäert also an Zukunft Netflix no net méi duergoen.

Ënnert anerem och d'Auswiel vum Personal passt bei d'Strategie vun Netflix. D'Firma huet de Manager Mike Verdu engagéiert, dee virdru bei EA grouss Secteure geleet huet an och bei Facebook fir de Gaming zoustänneg war.

Ma wéi genee dat Ganzt duerno soll konkret ausgesinn ass nach net kloer. D'Fro ass ënnert anerem, wéi wäit wëll Netflix goen, respektiv wéi breet wëll een sech gaming-technesch opstellen? Wat fir eng Auswiel vu Spiller wäert et ginn? Just Netflix-Produktiounen oder och Spiller vun anere Publisher.

Reng vun den Titele kéinten awer Spiller wéi de Witcher duerchaus realisabel ginn, well jo och eng adaptéiert Serie scho mat vill Erfolleg op Netflix leeft. Änlech ass sech dat bei zum Beispill "THe Stranger Things" virzestellen. D'Format dierft kloer an d'Richtung vum Streaming goen, also sou vill Spiller spille wéi ee wëll, dat fir en Abo all Mount. Hei hu sech jo scho Gréisste wéi Google Stadio Pro, awer och Playstation, Xbox a Switch etabléiert.

Et dierft ee gespaant sinn, wéi breet sech Netflix am Gaming ka maachen a wéi vill déi aner vum Kuch mussen ofginn...