D'Kaartespill mam gewëssen Twist huet d'Jury iwwerzeegt an huet mat grousser Majoritéit d'Course fir sech decidéiert.

Bei "Hula Hoo!" geet et drëms seng eege Kaarten, déi een op der Hand an um Dësch leien huet, lass ze ginn. Gewanne kann een awer och, wann ee seng Géigner dozou zwéngt opzeginn an deem se hir Kaarten net méi ausspille kënnen. D'Reegelen si ganz einfach: et spillt een eng Kaart aus, de Géigner no engem muss entweder eng Kaart iwwert dem ausgespillte Wäert ausspillen oder eng drënner, dat decidéiert de Spiller, deen d'Kaart virdrun ausgespillt huet. E klengen "Twist" mécht d'Spill dann awer besonnesch spannend, sou dass et och vill Méiglechkeete ginn, vir ze bluffen a senge Géigner d'Liewe schwéier ze maachen.

© Christian Kruchten

E Bistrospill soll virun allem domadder iwwerzeegen, dass et einfach ze léieren ass, relativ kuerz dauert an een och dono Loscht huet, nach eng oder méi Partien ze spillen. Genee dëst huet Hula Hoo! fäerdeg bruecht an d'Jury dowéinst zum groussen Deel iwwerzeegt. Dobäi kënnt, dass de Kaarten-Design simpel gehalen ass, ma exzellent bei d'Spill passt an et och zu groussen Deeler ausmécht.

D'Spill koum beim "Drei Hasen in der Abendsonne"-Verlag eraus a gouf vum Lëtzebuerger Spill-Auteur Jacques Zeimet entwéckelt. Ënnert anerem kommen och bekannte Spiller wéi "Cockroach Poker", "Hamsterrolle" a "Ghost Blitz" aus senger Fieder. 2020 war hien och scho mam Spill "Teufelskreis" nominéiert.

2021 waren niewent Hula Hoo! nach 4 aner Spiller nominéiert, nämlech Jinx (e weidert Kaartespill, kombinéiert mat engem Wierfel), Piratz (e Sammelspill bei deem een och ze héich pokere kann), Biss 20 (Hei muss een effektiv "just" bis 20 Zielen, ma speziell Konditioune maachen et ëmmer méi schwéier...) a Coyote (E Bluff-Spill dat extrem einfach gehalen ass, ma e schéinen Design huet).

© Christian Kruchten

De Präiss fir d'Bistrospill vum Joer gouf elo scho fir déi 4. Kéier a Kooperatioun tëscht der Spillfabrik an der Horesca verginn.