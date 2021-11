Déi staatlech Noriichtenagence a China mellt, datt an Zukunft sämtlech onmännlech Zeenen a Charakteren aus Videospiller erausgeholl solle ginn.

Datt China allgemeng eng zimmlech konservativ Astellung zu Medien a Videospiller huet, dierft wuel bekannt sinn. Esou dierfen zum Beispill um Fernsee keng Biller vu Knachen, Blutt oder Änlechem gewise ginn. Doriwwer eraus kontrolléiert d’chineesesch Regierung och d’Spillzäit vun de Videospiller vun der Jugend, andeems si dës am Joer 2019 op en extreme Minimum ageschränkt huet. Dëst fir d’Jugend virun enger potentieller Sucht ze schützen.

Mä dat ass nach längst net alles. Viru Kuerzem huet d'Regierung d'Fernsee-Programmer ugewisen, op eng "anormal Ästhetik", wéi zum Beispill "onmännlecht" Verhalen oder "onmännlech" Männer, ze verzichten.

Kierzlech gouf dëse Message vun der chineesescher Regierung och un d'Videospillindustrie kommunizéiert. Nieft dem onmännleche Verhalen, sollen elo a China an de Videospiller och all obszön a gewalttäteg Contenue verschwannen. Iwwerdeems sollen och all kapitalistesch Tendenzen a Verweiblechungen aus de Spiller verschwannen. D'Verstéiss géint déi néi Veruerdnunge sollen iwwerdeems streng bestrooft ginn.

Wat dogéint als onmännlech gëllt, gëtt vun der Regierung allerdéngs net erwäänt. D'Experte gesinn des Tentativen als leschte Versuch vun der aktueller Regierung, sech géint déi néi Jugend- a Popkultur, an domat géint eng Verweiblechung vun der Gesellschaft, ze wieren. Am ale China gouf nämlech ëmmer ugeholl, datt feminin Männer kierperlech schwaach an emotional instabil wieren an domat d'Land an der Nout net verdeedege kéinten.

Ob nach weider Aschränkunge vun der chineesescher Regierung nokommen, wéi d'Videospillindustrie dorops reagéiere wäert an ënnert wéi enger Form sech des Zensur manifestéiere wäert, wäert d'Zukunft weisen, allerdéngs dierft des Unuerdnung net dozou bäidroen, datt China am ëffentleche Bild besser dosteet. Eng Affaire à suivre!