De Staat lount Gebaier vun enger Gesamtsurface vu knapp 600.000 Meterkaree. Dofir ass e Loyer fälleg vun eppes méi wéi 166 Milliounen pro Joer. Dat geet aus der Äntwert vum Finanzminister Gilles Roth op eng parlamentaresch Fro vun der LSAP ervir.
An engem Tableau gi sämtlech Gebailechkeeten opgelëscht, mat der Lokalitéit wou se sinn. Am ganze sinn et der 302.
De gréissten Eenzel-Loyer gëtt fir e Gebai an der Stad fälleg, an deem Servicer vum Ausseministère ënnerbruecht sinn: ëmmerhin 6,9 Milliounen € pro Joer.