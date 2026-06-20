RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Projet Kiem205030 Prozent manner CO2-Emissiounen duerch Holzbau

Raphaëlle Dickes
Véier Gebaier mat Commercen, Büroen, Betriber aus dem Horeca an 148 Wunnenge gehéieren zum Projet Kiem2050 um Kierchbierg.
Update: 20.06.2026 19:49

Ofgesi vum Keller a vereenzelte Maueren, ginn d'Strukture vun dëse Gebaier aus Holz gebaut. D'Holz-Elementer ginn an der Belsch an der Géigend vu Léck an enger Fabrik vum Constructiounsgrupp CIT Blaton virgefäerdegt, duerno op der Plaz zesummegebaut. D'Gebaier kënne bannendran no Besoin ëm-moduléiert ginn, erkläert den Eric Doff-Sotta vun der Lëtzebuerger Filial CBL. Spéider kënne se nees ofgebaut an d'Materialie weider benotzt oder recycléiert ginn. Stéchwuert: Kreeslaf-Wirtschaft.

Wien nohalteg wéilt bauen, kéim net laanscht ee Minimum vun Holz, seet de Marc-André Gennart, CEO vum belsche Grupp. Bei der Constructioun vun de Gebaier um Kiem2050 géifen 30 Prozent manner CO2-Emissiounen ausgestouss wéi beim traditionelle Bau – bei selwechter Qualitéit a Liewensdauer.

D'Holz, virop vu Bichen a Pëppelen, kënnt aus der Belsch a Frankräich, wou et och nees ugeplanzt gëtt. Wéi Sand a Pëtrol ass awer och den Holzbestand begrenzt. Op Dauer kéint et deemno zu enger Penurie kommen, äntwert de Constructeur op Nofro. Hien erënnert awer drun, datt een d'Holz och nees ofbauen an nei gebrauche kéint.

© Raphaëlle Dickes
© Raphaëlle Dickes
© Raphaëlle Dickes
© Raphaëlle Dickes
© Raphaëlle Dickes
© Raphaëlle Dickes
© Raphaëlle Dickes
© Raphaëlle Dickes
© Raphaëlle Dickes

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Eng Zort Laboratoire

Gleeft een dem Constructeur, sinn d'Präisser vum Holzbau haut déi selwecht, wéi fir déi traditionell Constructioun. Déi véier Gebaier vum Projet Kiem2050 géifen awer e bësse méi kaschten, gëtt den Alexis Fischer zou. Hien ass Directeur Technique vun Immobel, dem Developpeur vum Projet, deen de Concours vum Fonds Kirchberg (kuerz FUAK) 2018 gewonnen hat.

„Le but du Fonds du Kirchberg, c’était d’essayer de construire le bâtiment de 2050." De Projet wier deemno eng Zort Labo am technesche Sënn, awer och vum Zesummeliewen hir. Effektiv wäerten et och eng Rei Gemeinschaftslokaler ginn, zum Beispill ee Sall fir Yoga oder ee gemeinsame Geméisgaart. Um Enn géifen déi méi héich Baukäschten duerch déi gesammelt Erfarungen nees optimiséiert ginn, ënnersträicht den Alexis Fischer.

Schwieregkeete fir Wunnengen ze verkafen

Grad wéi soss an der Immobiliebranche hat een och bei dësem Projet e Kräiz mat der Vente. Fir datt een ufänke kéint mat bauen, huet de Fonds Kirchberg dunn 135 vun den 148 Wunnengen um Plang opkaaft. Dës ginn elo zu abordabele Präisser ugebueden. Enn 2027 dierften déi éischt Logementer fäerdeg sinn.

Am meeschte gelies
Ee Projet, dee "bësse verréckt ass"
Hien huet säin Haus selwer gebaut... aus Stréi!
Video
17
Mann vun 21 Joer gestuerwen
Déidleche Motorradsaccident bei Iechternacherbréck
Un d'Reegelen halen
E puer flotter Stonne beim Stau genéissen, ma alles am Respekt wannechgelift
Video
14
Aussergewéinlech Canicule ëm Nationalfeierdag
Vun e Méindegmëtteg u gëllt eng Vigilance rouge
Dikrech
Zeienopruff no engem Déifstall hannert der Kierch
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
+++ Newsticker: Hëtztwell zu Lëtzebuerg +++
Plazeweis bis zu 40 Grad méiglech: Autoritéite ruffe fir e Méindeg zu Virsiicht op
LIVE
Aussergewéinlech Canicule ëm Nationalfeierdag
Vun e Méindegmëtteg u gëllt eng Vigilance rouge
Et gouf e provisorescht Fuerverbuet
Chauffer fiert ënner Drogenafloss duerch d'Rettungsgaass
Zu Gaasperech
Eng Persoun no engem Déifstall an engem Geschäft festgeholl
Samu op der Plaz
Zu Stengefort gouf eng Persoun vun engem Auto ugestouss
Eng Persoun koum an den Arrest
50 Mol hu Leit sech gestridden oder soss d'Rou gestéiert
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.