An 3 Kategorië goufen déi bescht Bicher ausgezeechent, an och de Public hat e Wuert matzeschwätzen.

An den 3 Kategorien Kanner-a Jugendbuch, Sachbuch a Literatur waren all Kéiers 5 Bicher op der Shortlist.

D'Jury vum Lëtzebuerger Buchpräis 2022 - d'Nicole Sahl (CNL), de Jemp Schuster (Schrëftsteller), d'Hélène Dom (Agence Repères), de Jeff Thill (Quaichleker Bichereck) an d'Mylène Branco (Uni.lu) - hat aus 66 Titel hir fënnef Favoritten aus de Kategorië Literatur, Kannerbuch/Jugendbuch a Sachbuch erausgewielt an doraus déi 3 Shortlëschten zesummegesat.

Dës Lëschte waren ausgangs Oktober am Kader vun enger Pressekonferenz virgestallt ginn. D'Gewënner an de jeeweilege Kategorië sinn elo bekannt, si goufe bei enger Zeremonie am Centre Prince Henri zu Walfer ausgezeechent. Nieft den 3 Gewënner, déi vun der Jury erausgesicht goufen, gouf et awer och nees e Publikumspräis. De Public war jo opgeruff ginn, fir aus deene 15 nominéierten Titele Kategorie-iwwergräifend fir hiert Liblingsbuch ofzestëmmen.

D'Gewënner am Iwwerbléck

De Gewënner vum Sachbuch ass "Luxembourg-Lorraine au Moyen-Age" vum Philippe Stachowkski a Jean-Marie Blaising (Gérard Klopp éditeur).

"Watgelift?" vum Isabelle Hild an Andréi Clontea (PersPektiv Editions) gewënnt de Präis fir dat beschte Kannerbuch.

De Gewënner an der Kategorie Literatur ass "De Fléiepëlz" vum Pit Schlechter (Kremart Edition).

"Le difficile chemin vers la grande ville, regards croisés sur l'oeuvre de Paul Retter" vum Robert L.Philippart a Christian Aschman (éditions Guy Binsfeld) kritt den Design-Präis.

De Publikumspräis ass och u "Watgelift?" vum Isabelle Hild an Andréi Clontea (PersPektiv Editions) gaangen.

Shortlisten am Iwwerbléck

Shortlist Kannerbuch/Jugendbuch:



"Verdruddelt Geschichten"Marc Weydert a Marie-Isabelle Callier (PersPektiv Editions)

"Watgelift?" Isabelle Hild an Andréi Clontea (PersPektiv Editions)

"Dem Stinki seng Oueren"Lydie Develter (Ernster Editions)

"De klenge Chef" Lys a Maï Differding (Editions Schortgen)

"A wann...? D'Geschicht vum Fuuss a vum Schleek"Jil Winandy (Kremart Edition)

Shortlist Sachbuch/Beau Livre:

"Militärgeschichte Luxemburgs - Histoire militaire du Luxembourg" Thomas Kolnberger a Benoît Niederkorn (capybarabooks)

"Le difficile chemin vers la grande ville, regards croisés sur l'oeuvre de Paul Retter"Robert L.Philippart a Christian Aschman (éditions Guy Binsfeld)

"Ketty Thull - Heimatgefühle"Carlo Sauber (Editions Schortgen)

"Luxembourg-Lorraine au Moyen-Age"Philippe Stachowkski a Jean-Marie Blaising (Gérard Klopp éditeur)

"Cook it like Tammy" Tammy Diderich (Op der Lay)

Shortlist Literatur:



"Lapsuus" Joseph Kayser (éditions Guy Binsfeld)

"Chantiers du désir"Carla Lucarelli (Editions Phi)

"De Fléiepëlz" Pit Schlechter (Kremart Edition)

"Das Gangrän" Maxime Weber (Kremart Edition)

"Tout devait disparaître" Jérôme Quiqueret (capybarabooks)

Eng Geleeënheet, fir sech all dës Bicher unzekucken a se villäicht och vun den Auteur(innen) signéieren ze loossen, bitt sech dëse Weekend op de Walfer Bicherdeeg, e Samschden, den 19. November vun 10h00-19h00 an e Sonnden, den 20. November vun 10h00-18h00.