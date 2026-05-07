RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nei um Bichermaart"Spawecken" vum Jemp Schuster

RTL Lëtzebuerg
Den neie Roman vum Jemp Schuster spillt am fiktiven Dierfche Schëldref.
Update: 07.05.2026 13:15
© Kremart Edition

Pressetext vu Kremart Edition:

Iwwer de Roman Spawecken:

A Schmadds hirem Päsch zu Schëldref steet den Ampeljong, en uralen Nëssert. A sengem Schiet geschéie ganz kuriéis Saachen. De Karel – am Duerf gëtt en de klenge Schmadd genannt – léisst sech aus Virwëlz eng Kéier vum Bam falen. En huet Chance, et geschitt em näischt, mee a senger Visioun huet eng schéi wäiss Fra en an engem groussen, sëlwerege Spaweck opgefaangen.

Déi Fra begleet e wéi e Gespenst duerch seng Dreem an duerch säin Alldag. Mat siwwenzéng Joer fält de Karel eng zweete Kéier vum Bam. Do geet et schif. E sëtzt fir de Rescht vu sengem Liewen am Rollstull a muss sech nei orientéieren.

An enger Wiedernuecht am Joer 1988 schléit de Blëtz an den Nëssert. Beim Opraume maachen se eng Entdeckung, déi Schmadds hir Familljegeschicht an en neit Liicht réckelt. Kann et sinn, datt dem Ampeljong seng Wuerzele bis an den Drëssegjärege Krich reechen? Huet déi mysteriéis Fra wierklech existéiert? A wie war si?

Am éischten Deel si mer beim Schmadd zu Schëldref an de Joren 1950 bis 1990. Den zweeten Deel hëlt äis mat an eng vun den däischtersten Zäiten aus der Geschicht. Am Drëssegjärege Krich, an de Jore 1630 bis 1648 a kuerz duerno, geschitt eppes an der Schmëdd, wat 350 Joer méi spéit nach ëmmer an deem Haus nowierkt.

© Bea Kneip

Iwwer den Auteur Jemp Schuster (*29.02.1948)

De Jemp Schuster ass bekannt als Acteur, Auteur, Kabarettist an Theaterregisseur. Hien huet Cabaretsprogrammer, Theaterstécker (ë.a. fir Fräiliichtspektakelen) a Kannertheater geschriwwen.

2020 ass de Roman Bluttsëffer bei der Imprimerie Centrale erauskomm, den éischte Band vun enger Familljesaga, déi 2021 mam zweete Band Ouereschlëffer ofgeschloss ginn ass. Fir Bluttsëffer krut hien de Lëtzebuerger Buchpräis a war fir de Servais-Präis nominéiert.

2023 huet de Roman Béischten bei Kremart Edition déi Success Story weidergefouert. Dofir gouf et de Publikumspräis beim Buchpräis an nees eng Nominatioun fir de Servais-Präis.

Och deen neie Roman Spawecken spillt am Duerfmilieu, do wou de Jemp Schuster sech doheem fillt. Och hei hëlt hien de Lieser mat an e fiktiivt Duerf, mee an zwou verschidden Epochen.

Spawecken
Text: Jemp Schuster
Lektorat: Myriam Welschbillig
Layout: Mediengestalter.lu – Sacha Heck
Drock: Imprimerie Centrale
© Kremart Edition S.à r.l., Lëtzebuerg 2026
ISBN 978-99959-39-55-7
344 Säiten, 25 Euro
www.kremart.lu

Am meeschte gelies
Luc Frieden mat Preparatioun vun Tripartite zefridden
"An der Form ganz gutt a konstruktiv Gespréicher"
Video
Fotoen
10
Prozess ëm presuméiert Policegewalt a Vertuschung
"Mäin Häerz blutt fir de Beruff a gläichzäiteg schummen ech mech"
Audio
Champions League
PSG eliminéiert Bayern no 1:1 am Retourmatch a spillt an der Finall géint Arsenal
Video
87
Am Alter vu 87 Joer
US-Mediemogul a Grënner vu CNN Ted Turner ass dout
Aus dem Policebulletin
No Abroch oder Déifstall: Police konnt sechs Leit festhuelen
Weider News
Kanner a Jugendliteraturpräis
Eng Auszeechnung fir d'Déiere-Gedicht "Ech war gëschter am Zoo"
0
"Léa ou la Théorie des systèmes complexes"
De "Prix Servais 2026" geet un den Ian De Toffoli
0
v.l.n.r.: Guy Helminger, Amélie Vrla, Nico Helminger, Tullio Forgiarini, Ian de Toffoli
Wie gewënnt de Servais-Präis 2026?
5 Auteur(innen) hunn hir Bicher virgestallt
LiteraTour 2026
De Michael Köhlmeier kënnt op Lëtzebuerg
Miraphora Mina du studio MinaLima montre le nouvel album du "Petit Prince", le 2 avril 2026 à Paris
Fir den 80. Gebuertsdag
"Le Petit Prince" kritt e méi frëschen a moderne Look, dee besonnesch jonk Lieser begeeschtere soll
Nei um Bichermaart
"I Don’t Think That Much" vum Julie Wagener
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.