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AbschidstournéeD'Toten Hosen spillen zwee ausverkaafte Concerten an der Rockhal

Fabienne Zwally
E Sonndeg an e Méindeg hunn Die Toten Hosen an der Rockhal zwee ausverkaafte Concerte gespillt, dat am Kader vun hirer Abschidstournée.
Update: 09.06.2026 17:01

Méi wéi véier Joerzéngte scho gehéiere si zu den erfollegräichste Rockbands am däitschsproochege Raum. Ufank vun den 80er Joren hu sech Campino a co zu Düsseldorf zesumme fonnt a gegrënnt waren Die Toten Hosen.

Elo no méi wéi véier Joerzéngten op der Bün schléisst sech de Krees. Si soen Äddi, ganz klassesch op hir Aart a Weis. Mam Titel vun der Tournée gi si deemno eng leschten Tournée: "Trink aus! Wir müssen gehen!"

E Sonndeg an e Méindeg hu se an der Rockhal zwee ausverkaafte Concerte gespillt.

© Bastian Bochinski
© Bastian Bochinski
© Bastian Bochinski
© Bastian Bochinski
© Bastian Bochinski
© Bastian Bochinski
© Bastian Bochinski
© Bastian Bochinski
© Bastian Bochinski

Die Toten Hosen an der Rockhal (7.6.26)

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