RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No 30 JoerRemake vun ikoneschem Jamiroquai-Video "Virtual Insanity"

Tom Nols
Fir en alkoholfräien Gin ze promouvéieren, huet de Frontmann vun der brittescher Band Jamiroquai den ikonesche Video vun hirem Hit "Virtual Insanity" nei ophuele gelooss.
Update: 23.07.2026 16:26
Jamiroquai live zu Lëtzebuerg
© Joaquim Valente

An engem knappe Mount ginn et 30 Joer, dass d'Single "Virtual Insanity" vun Jamiroquai erauskomm ass. D'Lidd war 1996 en internationalen Hit a gehéiert haut nach ëmmer zum Repertoire op de Concerte vun der brittescher Funk- an Acid-Jazz-Band, wéi ee viru kuerzem bei hirem Optrëtt hei zu Lëtzebuerg feststelle konnt.

Versioun 1996

Genee sou bekannt wéi d'Lidd ass och de Videoclip dozou, an deem de Sänger Jay Kay an engem Raum op engem Buedem danzt, dee sech mat de Miwwelen dauernd beweegt, wärend de Raum stëll steet. A Wierklechkeet war et awer genee ëmgedréint gewiescht. Bei der Produktioun waren d'Wänn an d'Miwwele beweeglech, net awer de Buedem. De remarkabele Video, fir dee keng Computertricken néideg waren, hat duerno ënnert anerem 4 MTV Video Music Awards gewonnen.

Versioun 2026

Fir de Lancement vun engem alkoholfräien Gin ass elo eng adaptéiert Versioun vum faméise Videoclip gedréint ginn. Gläichzäiteg gëtt domat den 30. Anniversaire vum Kultsong gefeiert. Den Jay Kay danzt wéi zu beschten Zäiten duerch allerlee Zeenen an deet och verschiddener vu senge bekannten Hitt un. Um Enn kann hien an dëser neier Versioun de scheinbar endlose Raum och verloossen.

Liest dozou och:

Luxexpo Open-Air
Jamiroquai: Déi brittesch Funk-Band, déi zanter iwwer 30 Joer d'Leit danze léisst

Am meeschte gelies
Zwee Gewaltverbrieche bannent enger Woch
Tréier steet no Mord un zwee Studenten ënner Schock
Video
Audio
Fotoen
Wisou de kugelséchere Gilet?
"Wann d'Patrull hätt missen an den Asaz, wär ech matgaangen"
55
ASBL Sauvons Bambi
Ronn 350 Réikitze goufen dëst Joer virun de Méimaschinne gerett
Video
Fotoen
8
Bosseg Petitiounen
Muss d'WM-Finall frësch gespillt ginn?
29
Lëtzebuerger "Fais Le Beau" um Tomorrowland
"Viru fënnef Joer hunn ech opgehale mat schaffen, fir just nach dat ze maachen"
Video
Fotoen
2
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Interview mat Lëtzebuerger DJ Ogazón
"Tomorrowland ass einfach op engem aneren Niveau wat Produktioun an Organisatioun ugeet"
Video
4
"Coward's Heart"
Lëtzebuerger Musekerin Catherine Elsen iwwert hiren Debutalbum
Fotoen
Techno-Duo NETTY HUGO op der Tomorrowland
"Mir si mega dankbar, op esou engem Festival ze spillen"
1
Luxexpo Open-Air
Paul Kalkbrenner iwwerzeegt op en Neits mat sengem legendären Techno-Sound
Video
Fotoen
4
DJ Nosi um Tomorrowland
"Et mécht ee sech ganz vill Gedanken, well et dee wichtegsten Datum am Joer ass"
Video
Fotoen
De Magazin live vum Festival de Wiltz
"Eng vun den 'Upcoming stars' aus der franséischer Jazz-Zeen": Eng musikalesch Rees mam Anne Paceo
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.