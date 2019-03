Déi 24. Editioun vum e-Lake Festival ass dëst Joer vum 9. bis den 11. August, wéi gewinnt ronderëm den Iechternacher Séi.

De mëttlerweil gréisste Festival am Grand-Duché ass bis wäit hannert d'Grenze bekannt a zitt all Joer iwwer 20.000 Visiteuren ronderëm den Iechternach Séi. Op 3 Deeg sinn verschidde Musek-Stiler op 2 Fräiloftbühnen opgedeelt. Freides zum Beispill gehéiert dem Rock, Pop, Rap, Ska an Indie. Nieft de Lëtzebuerger Gruppen "de Läb", "The Disliked" an "District 7", si wéi all Joer och nees vill international Gäscht vertrueden, zum Beispill den däitsche Indie-Pop-Sänger "Bosse", den neie Star an der Rap-Zeen "Motrip" oder och d'Brasspop-Band "Querbeat".

Samschdes kréien d'Visiteuren da wärend 12 Stonnen Elektrobeats zerwéiert. Do dierf ee sech nieft "Cosmic Gate" an dem "Ben Nicky", och op den Hollänner "Mark Sixma" freeën, dee mëttlerweil fir d'Drëtt um e-Lake opleet. E besonneschen Optrëtt wäert et och fir d'Powerfra "Gayle San" ginn, déi op hirer leschter Tour ënnerwee ass, ier se Enn 2019 e Schlussstréch ënnert hir Carrière zitt.

Um leschten Dag kommen d'Fans vun de Lëtzebuerger Musek op hir Käschte mat de LineUps "Schëppe Siwen" an "Toxkäpp", fir de Sonndeg duerno mat de relaxe Reggae-Téin vu "Plemm Plemm Soundsystem" auskléngen ze loossen.

Iwwer 30 Gruppen a Museker stinn dee Weekend op enge vun den 2 Bühnen zu Iechternach. Den Entrée ass wéi ëmmer gratis an de Visiteure stinn och wéi gewinnt e Camping a Shuttle-Busser zur Verfügung. Donieft bleift an der mëttlerweil fest etabléierter "Yummy-Lane" och keen hongereg oder duuschtereg.