E Kanadier, eng südkoreanesch Boy-Band an e Brit: Männer dominéiere weider d'Top Ten vun den erfollegräichste Museker.

De kanadeschen Hiphop-Kënschtler Drake ass fir dat véiert Joer hannerteneen an der Top Ten, dëst Joer erëm op der Nummer 1. Säi Lidd "God's Plan" war déi zweet-meeschtverkaafte Single d'lescht Joer. Den Ed Sheeran, erfollegräichste Museker 2017, steet elo op drëtter Plaz. Op der zweeter Plaz gëtt et eng Iwwerraschung, wann ee mat den Top Tens vun de leschte Jore vergläicht: D'K-Pop Band BTS war déi erfollegräichste Museksgrupp 2018.

Der Band hir Albumen "Love Yourself 'Answer'" a "Love Yourself 'Tear'" stinn op zweeter an drëtter Plaz vun de meeschtverkaaften Albumen 2018. BTS steet fir Bangtan Sonyeondan, wat sou vill heescht wéi kugelsécher Scouten.

D'Ariana Grande an d'Lady Gaga sinn déi eenzeg weiblech Kënschtler an der Top Ten vun de Museker, déi d'lescht Joer am meeschte Sue verdéngt hunn. Déi beléifste Single, mat 19 Millioune verkaaften Exemplairen, kennt awer vun enger Fra - der kubanesch-US-amerikanescher Sängerin Camilla Cabello hiert "Havana".

Jorelaang huet d'Musekindustrie gekämpft, an de leschte Joren ass et awer nees biergop gaangen. Dat confirméieren d'Zuele vun 2018, déi d'IFPI, déi weltwäit Vertriedung vun der Musekindustrie, am Abrëll publizéiert huet. D'lescht Joer gouf et eng Croissance vu bal zéng Prozent beim Verkaf vu Musek - d'Industrie huet am Ganzen en Ëmsaz vun 19,1 Milliarden US-Dollar gemaach. Domat ass den Ëmsaz am véierte Joer hannertenee gewuess.

Méi wéi d'Hallschent vun de Sue komme mëttlerweil vun digitale Revenuen. Während digital Verkeef zréck gaange sinn, ginn ëmmer méi Sue mat Streaming verdéngt. Et gëtt ëmmer manner Musek an net-digitale Formater verkaf - mat Ausnahm vu Vinyl-Placken. 2018 ass de Verkaf vu Placke fir dat 13. Joer hannerteneen an d'Luucht gaangen a mëscht elo 3,6 Prozent vum Gesamtmarché aus.

Graphik aus dem Rapport

Am meeschte gewuess sinn de südamerikaneschen (+16,8%) an den nordamerikanesche (+14%) Marché. Um asiateschen an australesche Marché war et e Wuesstem vun 11,7 Prozent. Den europäesche Maart am Allgemengen ass nëmme marginal gewuess a fir déi däitsch Musekindustrie war et e schlecht Joer mat engem Abroch vu Revenue vu bal 10 Prozent.

Iwwert afrikanesch oder arabesch Musek gëtt ee relativ wéineg gewuer - hei heescht et just, datt de mëttleren Osten an Nordafrika an de leschten 12 Méint besonnesch dynamesch war. Vläicht spille Kënschtler aus dëse Regiounen an engem Joer méi eng grouss Roll?