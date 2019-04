Fir hiert Buch "Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen - Kurze Geschichten" gëtt d'Elise Schmit mam Servais-Präis ausgezeechent.

Zanter 1992 gëtt dëse literaresche Präis scho verdeelt, deen op 6.000 Euro dotéiert ass. Et ass dee wichtegste Literaturpräis zu Lëtzebuerg: all Joer gëtt mam Servais-Präis dat bescht Buch aus dem leschte Joer ausgezeechent.

Déi offiziell Iwwerreechung ass den 2. Juli um 19.30 Auer am Centre national de littérature.

RADIO: Lecture heiheem - "Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen"

Begrënnung vun der Jury

D'Elise Schmit reflektéiert an hirem Buch "Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen" a 6 kuerze Geschichten déi verschidde Variatiounen vu "Stierz", sief et d'Schifgoe vu Liewenspläng, d'Ausernanersetzung mam Onbekannten, d'Verlaangen no tëschemënschleche Bezéiungen oder d'Verschaffe vun der Vergaangenheet. Ofgeleet vun alldeegleche Situatiounen, inzenéiert d'Autorin de Stuerz als Grenzsituatioun, déi d'Zerbriechlechkeet an dat ënnerlecht sech verléiere vun de Figuren devoiléiert.

PDF: Schreiwes vum Centre national de littérature

All d'Gewënner zanter 1982

• 1992 : MANDERSCHEID Roger

• 1993 : GREISCH Pol

• 1994 : PORTANTE Jean

• 1995 : KOHNEN Joseph (Prix spécial)

• 1996 : JACOBY Lex

• 1997 : STECKEL Margret

• 1998 : ENSCH José

• 1999 : HOSCHEIT Jhemp

• 2000 : SCHMOETTEN Pol

• 2001 : HARSCH Roland

• 2002 : HELMINGER Guy

• 2003 : SORRENTE Jean

• 2004 : MUNO Claudine

• 2005 : JACOBS Jean-Paul

• 2006 : REWENIG Guy

• 2007 : SCHLECHTER Lambert

• 2008 : KOLTZ Anise

• 2009 : SAX Pol

• 2010 : REWENIG Guy (Tania Naskandy)

• 2011 : KRIER Jean

• 2012 : ORTLIEB Gilles

• 2013 : GREISCH Pol

• 2014 : HELMINGER Nico

• 2015 : MEYER Roland

• 2016 : PORTANTE Jean

• 2017 : WAGENER Nora

• 2018 : HELMINGER Nico

