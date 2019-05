Den Atelier organiséiert an der Rockhal den 20. Juni 2020 den drëtte Deel vun "Harry Potter in Concert", gespillt vum OPL.

Den 20. Juni 2020 wäert den Orchestre Philharmonique du Luxembourg, ënnert der Leedung vum Gast Waltzing, d'Musek aus dem Harry Potter and the Prisoner of Azkaban spillen. Zäitgläich gëtt dozou de Film op enger iwwer 12 Meter grousse Leinwand an HD gewisen.

D'Tickete ginn et vum 8. Mee 2019 un um Site vum Atelier.

PDF: D'Informatioune ronderëm Harry Potter

RTL.lu gëtt Iech d'Geleeënheet, fir gratis beim Concert mat derbäi ze sinn

Wat musst Dir dofir maachen?



Schéckt einfach eng SMS mam Stéchwuert "Harry Potter III" an Ärem Numm an E-Mail-Adress op de 62468 (0,50 € / SMS) a gewannt Är Ticketen.



Vill Gléck!