Ënnert den alen Héichiewe gëtt um Weekend vum 15. a 16. November 2019 déi 12. Editioun vum "Sonic Visions" organiséiert.

Op den éischte Bléck ass "Sonic Visions" e ganz normale Musekfestival, mä an de leschte Joren huet sech dës Initiativ vun der Rockhal an dem Rocklab zu enger richteger Plattform fir d'Lëtzebuerger Musekszeen entwéckelt. Hei trëfft ee sech, fir Musek ze lauschteren an och fir iwwert se ze schwätzen, dat Ganzt nees ënnert der spektakulärer Kuliss vun den Héichiewen.

De Grand Public interesséiert sech éischter, fir dat, wat op de mëttlerweil 4 Bühne gebuede gëtt.

Confirméiert sinn:

Alec Benjamin

Balthazar

Yungblud

Matt Simons

Aloïse Sauvage

Glauque

Blanco White

Kelvyn Colt

Portland

Do Nothing

Last Train

Christina Kalyss (L)

Chaild (L)

Tuys (L)

The Choppy Bumpy Peaches (L)

D'Tickete si vun e Méindeg 13 Auer un an der Vente op www.sonicvisions.lu an www.rockhal.lu